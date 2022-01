LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Release offenbar im April

Es gibt offenbar ein Release-Datum zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, der jüngst im Microsoft Store aufgetaucht ist. Demnach erscheint die langerwartet Sammlung im April 2022.

Ursprünglich war der Release bereits für 2019 angesetzt, wurde dann mehrfach verschoben und soll nun am 05. April 2022 stattfinden. Eine Bestätigung durch Warner Bros. steht allerdings noch aus, allerdings haben Händler wie Amazon jüngst auch neue Infos zum Spiel erhalten, die die entsprechenden Produktseiten damit aktualisiert haben. Ein Ankündigung des Release-Termin könnte somit unmittelbar bevorstehen.

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | Possible Release Date: April 5, 2022 pic.twitter.com/xHJ87QizDT — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 19, 2022

Mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erlebt man alle neun Filme der Star Wars-Saga in einem brandneuen LEGO-Videospiel wie keinem anderen. Erlebt darin lustige Abenteuer, skurrilen Humor und die Freiheit, wie nie zuvor in das Star Wars-Universum einzutauchen.

Zum erste Mal in einem LEGO-Videospiel kann die Galaxis hier auf seine eigene Art und Weise erkunden, während man zu einigen der legendärsten Schauplätze der Saga fliegt. Ob in Star Wars: Die dunkle Bedrohung, oder auf Tatooine an Podrennen teilzunehmen, oder direkt mit Reys Abenteuer in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers – dies liegt ganz bei euch.

Weitere Infos zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga werden in Kürze erwartet.

