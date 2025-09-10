LEGO Voyagers: Ein kooperatives Abenteuer aus der Welt der Bausteine

LEGO Voyagers ist kein gewöhnliches Puzzle-Game. Das dänische Studio Light Brick, bereits bekannt durch LEGO Builder’s Journey, hat sich erneut gefragt: „Wie fühlt es sich an, selbst ein LEGO-Stein zu sein?“ Die Antwort: Bewegung und Interaktion basieren komplett auf der simplen Idee, einen einzelnen Stein durch die Welt zu rollen. Was zunächst simpel klingt, entfaltet in den Levels einen überraschend komplexen Spielraum.

Koop-Pflicht statt Einzelabenteuer

Spannend ist der Ansatz, dass LEGO Voyagers nur im Koop-Modus funktioniert. Zwei Spieler steuern gemeinsam winzige 1×1-Steine mit einem Auge – minimalistisch, aber voller Charakter. Nur durch Zusammenarbeit lassen sich Hindernisse überwinden. Dabei spielt nicht nur Mechanik eine Rolle, sondern auch das Gefühl, wirklich gemeinsam unterwegs zu sein. Laut den Entwicklern stand die Erinnerung an Kindheitsfreundschaften im Hintergrund: enge Bindungen, die manchmal auseinanderdriften – ein Thema, das sich subtil durch die gesamte Spielerfahrung zieht.

Besonders interessant ist, dass die emotionale Tiefe nicht allein durch das Gameplay entsteht, sondern auch durch den Soundtrack. Der Komponist beschreibt in einem aktuellen Video, wie er Melodien gezielt an die beiden Figuren gebunden hat, um aus simplen Steinen kleine Persönlichkeiten zu formen. Parallel setzt Light Brick stark auf Playtests, ungewöhnlich intensiv für ein Studio dieser Größe. Schon früh wurden Spielerfeedback und unerwartete Ideen aufgenommen, um das Erlebnis zugänglicher und klarer zu gestalten.

Ein Experiment aus ungewohnter Perspektive

LEGO Voyagers wirkt wie eine Mischung aus spielerischem Experiment und emotionalem Storytelling. Wer Freude an Koop-Puzzles hat und sich auf die ungewohnte Perspektive „Leben als LEGO-Stein“ einlassen kann, dürfte hier eine besondere Spielerfahrung finden. Entscheidend wird am Ende sein, ob die Balance zwischen Mechanik und Emotion stimmt. Aber schon jetzt klingt das Projekt nach einem Titel, der die LEGO-Spielwelt einmal mehr auf eine ungewohnte Ebene hebt.

Das Spiel erscheint am 15. September 2025.