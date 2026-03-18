Letztes großes Update für FBC: Firebreak – Remedy zieht den Stecker beim Content

Das „Open House“-Update markiert das Ende der Reise für „FBC: Firebreak“ und neue Inhalte in Remedys Koop-Shooter. Um die Server am Leben zu halten, senkt das Studio die Preise drastisch und führt einen Friend’s Pass ein.

Remedy liefert mit „Open House“ noch einmal ordentlich Futter für Fans des Oldest House. Die neuen Arenen für den Endless-Shift-Modus atmen die pure Control-Atmosphäre und zeigen, was das Art-Design dieses Universums so besonders macht.

Neben frischen Twitch-Drops und Balancing-Anpassungen steckt aber eine bittere Pille in den Patchnotes: Es ist das finale Inhalts-Update. Dass Remedy so früh den Stecker zieht, schmerzt, zeigt aber auch den Realismus eines Studios, das sein erstes Multiplayer-Projekt nun in den Wartungsmodus versetzt.

Kampf gegen die leeren Lobbys

Die nackten Zahlen auf Steam waren zuletzt brutal, oft fanden sich kaum mehr als 20 Spieler gleichzeitig in den Matches. Ein Koop-Shooter ohne Mitspieler ist eine Geisterstadt. Um das zu ändern, wird FBC: Firebreak jetzt zum Budget-Titel für knapp 20 EUR.

Der Clou ist jedoch der Friend’s Pass: Wer das Spiel besitzt, kann Freunde kostenlos einladen, die Vollversion mitzuspielen. Das ist ein smarter Move, um die Barriere für einen schnellen Abend im Koop so niedrig wie möglich zu halten, selbst wenn der Content-Nachschub ab jetzt ausbleibt.

Die Infrastruktur steht für die Ewigkeit

Beeindruckend ist die technische Ehrlichkeit hinter den Kulissen. Remedy hat die Relay-Server so umgebaut, dass sie auch bei minimalen Spielerzahlen kosteneffizient weiterlaufen können. Das Spiel soll über Jahre spielbar bleiben, anstatt wie viele andere Service-Games einfach im digitalen Nichts zu verschwinden. Es ist ein respektvoller Umgang mit den Käufern, auch wenn der große Traum vom dauerhaften Live-Service-Hit damit offiziell begraben wurde.

Für die Community ist das eine gemischte Tüte. Einerseits ist es schade, dass die Experimentierfreude von Remedy nicht durch massiven Erfolg belohnt wurde. Andererseits bekommen wir jetzt ein abgeschlossenes, günstiges Koop-Paket, das wir dank Friend’s Pass unkompliziert mit der Crew zocken können. Firebreak wird kein Marathon-Game mehr, sondern eher der perfekte Snack für zwischendurch.

Hält der Friend’s Pass das Spiel für euch am Leben oder war der Content-Stop der finale Todesstoß?