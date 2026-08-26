Level Infinite und Behaviour kündigen Co-op-Shooter Exterminauts für 2027 an

Der kanadische Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Level Infinite bringen 2027 mit „Exterminauts“ einen neuen Third-Person-Koop-PvE-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC auf den Markt.

Das Spiel verlässt sich auf ein vertrautes Gameplay-Fundament. Vier Spieler übernehmen auf dem verwüsteten Planeten Tian die Rolle von galaktischen Feldtechnikern. Die Aufgabe besteht darin, feindliche Industrieanlagen zu sichern, Infrastruktur zu reparieren und außerirdische Lebensformen zu eliminieren.

Der Spielablauf folgt einer klaren Schleife. Vom Orbit-Depot geht es direkt in den Einsatzort. Dort müssen Haupt- und Nebenziele erfüllt werden, bevor der Druck durch die Alienhorden zu hoch wird. Nach dem erfolgreichen Extraction-Sammeln fließen die verdienten Ressourcen direkt in das Upgrade-System für Ausrüstung und Werkzeuge. Das Prinzip ist bewährt. Funktioniert aber nur, wenn das Balancing der Gegnerwellen stimmt.

Werkzeuge als Waffen und dynamisches Movement

Anstelle klassischer Militär-Arsenale setzt Behaviour auf modifizierte Arbeitsgeräte. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Eiskanone, eine Elektropistole, eine Antigravitationskanone sowie eine Schaumkanone. Ergänzt wird das System durch sogenannte Overclock-Fähigkeiten für kritische Situationen.

Beim Movement setzen die Entwickler auf Tempo. Rutschen, Schießen aus der Gleitbewegung, Ausfallrollen und die Nutzung von Seilbahnen gehören zum Standard-Repertoire der Figuren. Die Umgebungen kombinieren industrielle Architektur mit organischen Alien-Strukturen wie riesigen Pilzformationen.

„Exterminauts“ betritt ein extrem dicht besetztes Genre. Das Setting als Sci-Fi-Schädlingsbekämpfer aus der Arbeiterklasse erinnert stark an Titel wie „Deep Rock Galactic“. Entscheidend für den Erfolg auf PC und den aktuellen Konsolen wird nicht die Ankündigung der Waffentypen sein, sondern das Trefferfeedback und die Performance bei hohem Gegneraufkommen.

Bis zum Releasetermin 2027 muss Behaviour beweisen, dass die Eigenentwicklung mehr zu bieten hat als nur buntes Werkzeug.