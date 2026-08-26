Latest

Level Infinite und Behaviour kündigen Co-op-Shooter Exterminauts für 2027 an

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Exterminauts erscheint 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Level Infinite und Behaviour Interactive zeigen den neuen Third-Person-Koop-PvE-Shooter.

Exterminauts

Der kanadische Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Level Infinite bringen 2027 mit „Exterminauts“ einen neuen Third-Person-Koop-PvE-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC auf den Markt.

Das Spiel verlässt sich auf ein vertrautes Gameplay-Fundament. Vier Spieler übernehmen auf dem verwüsteten Planeten Tian die Rolle von galaktischen Feldtechnikern. Die Aufgabe besteht darin, feindliche Industrieanlagen zu sichern, Infrastruktur zu reparieren und außerirdische Lebensformen zu eliminieren.

Der Spielablauf folgt einer klaren Schleife. Vom Orbit-Depot geht es direkt in den Einsatzort. Dort müssen Haupt- und Nebenziele erfüllt werden, bevor der Druck durch die Alienhorden zu hoch wird. Nach dem erfolgreichen Extraction-Sammeln fließen die verdienten Ressourcen direkt in das Upgrade-System für Ausrüstung und Werkzeuge. Das Prinzip ist bewährt. Funktioniert aber nur, wenn das Balancing der Gegnerwellen stimmt.

Werkzeuge als Waffen und dynamisches Movement

Anstelle klassischer Militär-Arsenale setzt Behaviour auf modifizierte Arbeitsgeräte. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Eiskanone, eine Elektropistole, eine Antigravitationskanone sowie eine Schaumkanone. Ergänzt wird das System durch sogenannte Overclock-Fähigkeiten für kritische Situationen.

Beim Movement setzen die Entwickler auf Tempo. Rutschen, Schießen aus der Gleitbewegung, Ausfallrollen und die Nutzung von Seilbahnen gehören zum Standard-Repertoire der Figuren. Die Umgebungen kombinieren industrielle Architektur mit organischen Alien-Strukturen wie riesigen Pilzformationen.

More Read

Delta Force Hawk Ops
Delta Force: Neue Special Missions bringen Ahsarah an den Abgrund
Delta Force Hawk Ops
Delta Force – PS5-Launch bringt neue Inhalte, Events und Crossplay

„Exterminauts“ betritt ein extrem dicht besetztes Genre. Das Setting als Sci-Fi-Schädlingsbekämpfer aus der Arbeiterklasse erinnert stark an Titel wie „Deep Rock Galactic“. Entscheidend für den Erfolg auf PC und den aktuellen Konsolen wird nicht die Ankündigung der Waffentypen sein, sondern das Trefferfeedback und die Performance bei hohem Gegneraufkommen.

Bis zum Releasetermin 2027 muss Behaviour beweisen, dass die Eigenentwicklung mehr zu bieten hat als nur buntes Werkzeug.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

17 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

PlayStation Plus September 2026: Leaks enthüllen drei neue Titel

Laut Leaks bringt PlayStation Plus im September 2026 Sniper Elite: Resistance, Chained…

6 Kommentare

You Might Also Like