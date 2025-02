Lies of P DLC „Overture“ – Neuer Story-Trailer entfacht düstere Geheimnisse

Lies of P: Overture entführt euch in die letzten Tage der Belle Époque von Krat – eine Stadt am Rande des Untergangs. Während das Puppet Frenzy-Massaker seinen Lauf nimmt, verfolgt ihr die Spur eines mysteriösen Stalkers, der dunkle Wahrheiten offenbart. Als Geppettos tödliche Marionette kämpft ihr euch durch albtraumhafte Kulissen, enthüllt ungesagte Geschichten und stellt euch epischen Bossen, die über die Zukunft von Lies of P entscheiden.

