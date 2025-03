Lies of P: Overture – Die große Frage nach dem DLC, der Spielzeit und dem rätselhaften Ende

Seit der Ankündigung des kommenden DLCs für „Lies of P“ spekulieren Fans wild darüber, welche Geheimnisse „Overture“ bereithalten könnte. Besonders die letzte Zwischensequenz des Basisspiels, die auf ein noch größeres Universum hindeutet, sorgt für hitzige Diskussionen. Doch Regisseur Jiwon Choi hat auf der Game Developers Conference für Ernüchterung gesorgt: Der DLC wird keine Antworten auf diese Szene liefern.

Dorothy bleibt ein Rätsel – Keine Antworten in „Overture“

Wer „Lies of P“ durchgespielt hat, erinnert sich sicher an das verstörende Finale: In der letzten Szene telefoniert Paracelsus mit einer unbekannten Person und fällt dabei einen entscheidenden Namen – Dorothy. Dann tauchen die unverkennbaren gestreiften Sockenbeine und roten Schuhe von Dorothy aus „Der Zauberer von Oz“ auf. Eine klare Anspielung darauf, dass sich das Universum von „Lies of P“ noch weiter in klassische Literatur erstrecken wird. Doch wie genau? Darüber schweigt sich Neowiz weiterhin aus.

Choi selbst lässt die Fans zappeln: „Bleiben Sie dran für weitere Ankündigungen in der Zukunft.“ Kein Wort darüber, wie es mit Dorothy weitergeht, und auch keine Hinweise auf die bereits angekündigte Fortsetzung „Lies of P 2“. Stattdessen betont er lediglich, dass Neowiz nur dann neue Inhalte präsentiert, wenn sie „bereit sind, sie zu teilen.“

Verborgene Hinweise und neue Herausforderungen im DLC

Doch was erwartet uns dann überhaupt in „Overture“? Laut Choi wird der DLC kein direktes Sequel, sondern ein Prequel sein. Die Hauptfigur wird kurz vor Krats Untergang in die Vergangenheit versetzt. Es wird neue Orte, Feinde, Bosse, Charaktere und Waffen geben – Details dazu bleiben jedoch geheim. Was Choi jedoch verrät: Spieler sollten das Basisspiel erneut durchspielen. Dort seien bereits Hinweise darauf versteckt, was sie in der Erweiterung erwartet.

„Wenn ihr das Basisspiel noch einmal durchspielt, werdet ihr viele Hinweise entdecken, die wir über das gesamte Spielerlebnis verteilt haben“, erklärt Choi. Einige Fans hätten sogar schon recht genaue Theorien entwickelt.

Auch zur Spielzeit gibt es eine Einschätzung: Der DLC soll für erfahrene Spieler etwa 15 bis 20 Stunden dauern und wird ab einem bestimmten Kapitel des Hauptspiels zugänglich sein. Erste Eindrückedazu liefert der zuletzt veröffentlichte Story-Trailer.

„Overture“ wird viele neue Inhalte bringen, aber keine Antworten auf die Dorothy-Szene liefern. Wer wissen will, wie es wirklich weitergeht, muss sich wohl auf „Lies of P 2“ gedulden. Bis dahin bleibt nur eins: Theorien wälzen und jedes Detail im Hauptspiel unter die Lupe nehmen.