Lies of P: Overture – Überraschungs-Shadowdrop beim Summer Game Fest?

Fans des erfolgreichen Soulslike Lies of P sollten dieser Tage aufmerksam bleiben. Entwickler Round8 Studio und Publisher Neowiz haben kürzlich den offiziellen Story-Trailer zum kommenden DLC Lies of P: Overture veröffentlicht. Der atmosphärische Clip zeigt neue Szenen aus einer Stadt im Chaos und deutet auf einen handlungsgetriebenen Prolog hin, der noch in diesem Sommer erscheinen soll.

Parallel dazu kursieren seit Kurzem durchgesickerte Bilder im Netz, die vermeintlich aus der Erweiterung stammen. Auch wenn die Quelle nicht offiziell bestätigt ist, sprechen Stil und Qualität der Aufnahmen eine deutliche Sprache. Und sie werfen eine brennende Frage auf: Steht ein Shadowdrop beim Summer Game Fest kurz bevor?

DLC-Drop beim Summer Game Fest oder Xbox Showcase?

Dass Neowiz den Überraschungseffekt schätzt, ist bekannt. Schon die ursprüngliche Veröffentlichung von Lies of P wurde taktisch clever platziert. Nun verdichten sich Hinweise, dass Overture im Rahmen eines der großen Sommer-Showcases angekündigt und möglicherweise sofort veröffentlicht werden könnte. Die zwei wahrscheinlichsten Kandidaten: das Summer Game Fest und das Xbox Games Showcase, die beide in den nächsten Tagen stattfinden.

Offiziell bestätigt ist bisher nur der Sommer als Release-Zeitraum. Der Begriff „Shadowdrop“ fällt derzeit eher in der Community als in offiziellen Statements, aber die Parallelen zu ähnlichen Veröffentlichungsstrategien – etwa bei Bethesda oder Capcom – sind unverkennbar.

Lies of P: Overture könnte noch heute als Shadowdrop erscheinen

Das erwartet euch in Lies of P: Overture

Inhaltlich führt Lies of P: Overture zurück in die düstere Welt von Krat, diesmal in den letzten Tagen vor dem endgültigen Verfall. Im Zentrum steht ein neuer Antagonist – ein sogenannter Stalker –, der Geheimes aus Geppettos Vergangenheit ans Licht bringt. Der Spieler übernimmt erneut die Rolle der tödlichen P-Marionette und trifft dabei auf neue Gegnertypen, Bosskämpfe und bislang ungesagte Aspekte der Story.

Ob es sich bei Lies of P: Overture um eine rein erzählerische Erweiterung oder ein vollwertiges Story-Kapitel handelt, bleibt abzuwarten. Die bisher veröffentlichten Infos und Szenen sprechen jedenfalls für eine konsequente Fortführung des düsteren Steampunk-Universums.

Was meint ihr: Kommt Lies of P: Overture wirklich als Shadowdrop? Und freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit der düsteren Welt von Lies of P?