Lies of P: Overture – Zwischen Blut, Blech und Bossrush-Modus

Mit Lies of P ist NEOWIZ ein Überraschungserfolg gelungen, der sich mit seiner düsteren Interpretation von Pinocchio und mechanischer Poesie einen Platz unter den beliebtesten Soulslikes sichern konnte. Doch statt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, legt das Studio nach – mit einer Erweiterung, die nicht nur neue Inhalte liefert, sondern das Spielgefühl grundlegend verändert. Lies of P: Overture wird nicht einfach nur „mehr vom Gleichen“. Es ist ein Experiment – ein Drahtseilakt zwischen Hardcore-Fans und Neulingen. Aktuelle Previews enthüllten dazu spannende Neuerungen.

Der Battle-Memories-Modus

Wer sich je gewünscht hat, gegen die Bosse von Lies of P noch einmal anzutreten, bekommt nun seine Chance. Mit dem Battle Memories-Modus können bereits besiegte Gegner in fünf individuell einstellbaren Schwierigkeitsgraden erneut herausgefordert werden. Von „gemütlich brutal“ bis „Hölle auf Erden“ ist alles dabei. Der Clou? Ihr könnt euch in einem Boss-Rush-Modus – genannt Death March – mehrere Bosse hintereinander vornehmen, ohne Pause, ohne Gnade. Mindestens drei müssen es sein, nach oben ist alles offen. Wer seinen Skill wirklich testen will, wird hier fündig – oder verzweifelt.

Das Ganze ist mehr als ein simples Feature – es ist ein Liebesbrief an die Fans, die bereits das Hauptspiel durchlitten haben. Noch spannender: NEOWIZ deutet gegenüber IGN Belohnungen an, schweigt aber über die Details. Ein kluger Schachzug, der die Fantasie beflügelt und zum Ausprobieren reizt.

Schwierigkeit für alle: Von Puppen und Pirscher

Die Soulslike-Formel war lange ein elitärer Zirkel: „Git Gud“ oder stirb – so das ungeschriebene Gesetz. Doch Lies of P: Overture wagt etwas, was FromSoftware bislang hartnäckig verweigerte: echte Schwierigkeitsoptionen.

Mit „Schmetterlingsführung“ und „Erwachte Puppe“ bekommen Neueinsteiger nun sanftere Wege in die mechanische Albtraumwelt geboten, während „Legendärer Pirscher“ als neuer Standard die Veteranen weiterhin fordert. Game Director Jiwon Choi stellt klar: Das Feedback der Community war eindeutig. Die Spieler wollen Wahlfreiheit – und NEOWIZ liefert.

Das mag für Hardcore-Puristen wie Blasphemie klingen, doch für viele ist es eine längst überfällige Türöffnung. Wer sagt denn, dass man sich nur durch Leiden lieben lernen kann.

Lies of P: Overture ist nicht bloß ein weiteres DLC-Paket, sondern eine Art Laborexperiment. Es versucht, das Unversöhnliche zu vereinen: die erbarmungslose DNA eines Soulslikes mit einer Einladung an jene, die bisher nur von außen auf das Genre blickten. Das neue Schwierigkeitssystem ist kein „Easy Mode“, sondern eine elegante Feinjustierung. Und der Bossrush? Der perfekte Sandkasten für alle, die glauben, schon alles gesehen zu haben.