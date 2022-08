Lies of P – Was das Setting für Neowiz so interessant machte

„Pinocchio hat sehr unterschiedliche Hintergründe. Pinocchio beginnt am Haus von Geppetto, und dann geht er zum Ozean und geht in den Wal hinein. Deshalb fanden wir Pinocchio für unser Spiel sehr attraktiv.“

Abgesehen von der Story bietet Pinocchio eine große Auswahl an Schauplätzen, was ebenfalls von großem Vorteil für das Spiel war und es unglaublich attraktiv machte.

„Wenn sie an Pinocchio denken, werden die Leute an Disney denken, aber Disney hat Pinocchio ein bisschen kindlicher gemacht. Wenn man sich die ursprüngliche Pinocchio-Geschichte ansieht, ist sie ziemlich düster und für Erwachsene“, so Ji-Won.

Laut Ji-Won war Pinocchio aber nie eine Geschichte für Kinder, zumindest nicht in der Originalerzählung. Diese erwachsenden Themen eigneten sich daher gut, um sie in einem Souls-like Spiel unterzubringen.

Gegenüber IGN sagte Game Director Choi Ji-Won, dass zu aller erst feststand, dass man ein Souls-like Spiel machen wollte. Anschließend hat man sich ein Thema gesucht, um schon eine gewisse Fangemeinde zu haben, wollte dem Ganzen aber seine eigene Wendung geben. All das fand man in Pinocchio.

Mit Lies of P hat Entwickler Neowiz im kommenden Jahr einen unglaublich spannenden Titel in der Pipeline. Warum man sich ausgerechnet für die Pinocchio-Geschichte entschieden hat, darüber sprach der Entwickler auf der gamescom.

