Life is Strange 3 von Square Enix bestätigt, Premiere in Kürze

Square Enix hat das nächste Kapitel in der Life is Strange-Serie bestätigt, dessen Premiere in der kommenden Woche stattfinden wird.

Dazu startet Square Enix eine digitale Showcase-Reihe, in der man über das Jahr verteilt verschiedene Premieren und Spiele vorstellt. Los geht es am 18. März mit Life is Strange 3, wie man heute schon einmal verrät.

„Die erste Show wird am 18. März um 18:00 Uhr auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Square Enix ausgestrahlt, ungefähr 40 Minuten dauern und bringt die Weltpremiere des nächsten Spiels der von Kritiker gelobten und preisgekrönten LIFE IS STRANGE-Reihe – mit einer brandneuen Protagonistin, die über eine aufregende neue Kraft verfügt.“

Gerüchte um Life is Strange 3 gibt es schon seit einigen Wochen, das wohl wieder von Deck Nine (Life is Strange: Before the Storm) entwickelt wird. Dieses trägt angeblich den Titel True Colors und spielt erneut in einer Kleinstadt vergleichbar mit Blackwood. Die Protagonistin soll diesmal Alex heißen, eine asiatisch-amerikanisch Frau, die die Fähigkeit besitzt, Gedanken lesen zu können.

Ob dem so ist, erfährt man spätestens in der kommenden Woche. Die Show zeigt außerdem neue Trailer, Gameplay-Videos und Ankündigungen für folgende Titel: