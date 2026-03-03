Life is Strange: Amazon besetzt Max und Chloe für die Live-Action-Serie

Amazon MGM Studios hat die Hauptrollen für die kommende Life is Strange-Serie offiziell vergeben. Nachdem das Projekt jahrelang in der Development Hell feststeckte, wurde jetzt enthüllt. Tatum Grace Hopkins übernimmt die Rolle der zeitreisenden Fotografie-Studentin Max Caulfield. Maisy Stella (bekannt aus „Nashville“ und „My Old Ass“) spielt ihre rebellische Freundin Chloe Price.

Hopkins kommt frisch vom Broadway und bringt die nötige Tiefe für die introvertierte Max mit. Stella hingegen hat bereits bewiesen, dass sie den Mix aus jugendlicher Wut und Verletzlichkeit beherrscht.

Charlie Covell verspricht erzählerische Härte

Die personelle Besetzung hinter der Kamera lässt aufhorchen. Showrunner Charlie Covell, Kopf hinter „The End of the F***ing World“, übernimmt das Ruder. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wer Covells bisherige Arbeit kennt, weiß, dass er keine Angst vor unbequemen, rohen Emotionen hat. Die Serie wird sich laut offizieller Synopsis eng an die Vorlage von 2015 halten. Max rettet Chloe durch einen zufälligen Zeitsprung das Leben, was die bekannte Lawine an Konsequenzen auslöst. Das wird kein weichgespültes Teenie-Drama.

Während die Serie erst anläuft, biegen die Spiele auf die Zielgerade ein. Am 26. März 2026 erscheint Life is Strange: Reunion. Deck Nine Games verspricht darin den finalen Abschluss der Geschichte um Max und Chloe. Es geht um verschmelzende Zeitlinien und eine letzte, alles entscheidende Wahl an der Caledon University.

Zeitsprung vor der Kamera: Tatum Grace Hopkins und Maisy Stella werden zu Max und Chloe.

Ein kalkuliertes Risiko für Fans

Nach dem eher durchwachsenen Life is Strange: Double Exposure ist dies womöglich die letzte Chance, um die Serie vor der Bedeutungslosigkeit zu retten. Sonst rauchen nicht nur die Server, sondern auch die Köpfe der Fans.

Amazon setzt auf Talent statt auf bloße Star-Power. Das Duo Hopkins/Stella wirkt stimmig und fängt den Indie-Vibe des Originals ein. Die Beteiligung von Margot Robbies Produktionsfirma LuckyChap sorgt zudem für das nötige Budget-Rückgrat.

Für Spieler bleibt die Skepsis bei Videospiel-Adaptionen dennoch immer ein Begleiter. Doch mit Covell als Showrunner und dem zeitnahen Release von „Reunion“ bekommt das Franchise gerade den massivsten Push seit einem Jahrzehnt.