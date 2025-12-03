Life is Strange: Double Exposure 2 – Eine Fortsetzung, die das Ende der Serie besiegelt?

Die Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung von Life is Strange: Double Exposure kochen erneut hoch. Nachdem zuletzt ein Reddit-Leak rund um ein unveröffentlichtes Deck Nine-Projekt die Diskussion angestoßen hatte, sorgt nun ein Kommentar der französischen Max-Sprecherin Zina Khakhoulia für neuen Gesprächsstoff.

In einem Twitch-Interview (via Reddit) deutete sie an, dass Fans „noch nicht die letzten Überraschungen gesehen“ hätten, eine Aussage, die viele als klaren Hinweis auf laufende Arbeiten an Life is Strange: Double Exposure 2 interpretieren.

In Frankreich läuft auf Twitch ein bekanntes Format des Synchronsprechers Donald Reignoux, in dem er Kolleginnen und Kollegen zu ihrer Arbeit interviewt. Zuletzt war Zina Khakhoulia zu Gast, die französische Stimme von Max aus Life is Strange: Double Exposure. In einem kurzen Clip aus der Sendung sagt sie gleich zu Beginn einen Satz, der neugierig macht: „Ich spoiler nichts, wenn ich sage: Ihr habt die letzten Überraschungen noch nicht gesehen.“

Mehr Kontext gibt es derzeit nicht, da die vollständige Ausgabe noch nicht veröffentlicht wurde. Trotzdem klingt die Aussage so, als hätte sie bereits erneut an Max gearbeitet, oder zumindest wüsste, dass es weitergeht.

Kein kreativer Neustart, sondern Vertragserfüllung

Damit schließt sich der Kreis zu den jüngsten Leaks rund um Life is Strange: Double Exposure 2. Laut mehreren früheren Mitarbeitenden von Deck Nine existiert das Projekt vor allem aus einem Grund: Es ist vertraglich festgeschrieben. Square Enix und Deck Nine hatten schon im Rahmen des ersten Spiels eine Fortsetzung vereinbart.

Allein dieser Hintergrund wirft die Frage auf: Kann ein Spiel wirklich besser werden, wenn es nicht aus Ambition entsteht, sondern aus Pflicht? Gerade im Fall von Life is Strange: Double Exposure ist das eine faire Frage. Das Spiel war das kommerziell schwächste der gesamten Reihe, erhielt die schlechtesten Bewertungen und konnte Fans wie Neueinsteiger kaum überzeugen.

Ein Publisher im Wandel

Deck Nine selbst befindet sich parallel in einem Umbauprozess, bei dem – wie üblich bei projektorientierten Studios – einzelne Teams reduziert werden, sobald ihr Teil der Arbeit abgeschlossen ist. Das ist kein Todesurteil, aber es schafft natürlich keinen Raum für große kreative Visionen.

Auch aufseiten von Square Enix wirkt es wenig stabil. Besonders der London-/Europa-Bereich, der jahrelang das Life is Strange-Publishing verantwortete, wird gerade restrukturiert. Viele dortige Marketing- und Management-Positionen stehen vor der Streichung.

Wenn eine Serie gleichzeitig den schlechtesten Teil ihrer Geschichte abliefert, das verantwortliche Entwicklerstudio personell schrumpft und der Publisher eigentlich andere Sorgen hat, wirkt ein Sequel weniger wie ein kreativer Neuanfang, und mehr wie das Abarbeiten eines offenen Punkts.

Kann Double Exposure 2 trotzdem überzeugen?

Ja, theoretisch. Aber nur, wenn Square Enix und Deck Nine das Feedback zum ersten Teil (unser Review) ernst genommen haben und nicht einfach „mehr vom Gleichen“ liefern. Ein Vertrag mag ein Spiel erzwingen, doch Qualität entsteht nur, wenn jemand es wirklich besser machen will. Ob diese Ambition da ist, lässt sich derzeit nicht erkennen.

Zinas Kommentar zeigt immerhin eines: Max ist noch nicht fertig. Die Frage ist nur, ob die Serie daraus etwas macht – oder ob ein zweiter Fehltritt bevorsteht.