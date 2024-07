Life is Strange: Double Exposure Trailer stellt Moses vor

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC. Vorbesteller des Spiels können die ersten beiden Kapitel bereits zwei Wochen eher spielen, was aufgrund der Spoilergefahr jedoch nicht ganz ohne Kritik ist.

Ein neues Vides zu „Life is Strange: Double Exposure“ stellt uns heute Moses vor, der neben Safi eine Schlüsselrolle in dem Adventure einnehmen wird.

What do you think?