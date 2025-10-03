Life is Strange: Erste drei Spiele offenbar mit nativen PS5-Ports geplant

Kaum eine Adventure-Reihe hat in den letzten zehn Jahren so viel Eindruck hinterlassen wie Life is Strange. Die Mischung aus Coming-of-Age-Geschichten und übernatürlichen Kräften hat Spieler weltweit berührt – angefangen 2015 mit Max Caulfields Zeitreise-Abenteuer, gefolgt von Prequel und Nachfolger. Nun sieht es so aus, als stünde ein neues Kapitel bevor: Native PS5-Ports der ersten drei Spiele sind bei der amerikanischen Altersfreigabe-Behörde ESRB aufgetaucht.

Welche Spiele kommen auf die PS5?

Konkret handelt es sich um:

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange 2 – Complete Season

Zwar sind die Titel technisch auch heute schon auf PS5 spielbar, bislang allerdings nur per Abwärtskompatibilität der PS4-Versionen. Native Ports könnten also mehr bieten: schnellere Ladezeiten, optimierte Grafik oder Features wie haptisches Feedback über den DualSense-Controller. Ob Square Enix und Dontnod tatsächlich in diese Extras investieren oder es sich um eine schlichte Anpassung handelt, bleibt aktuell offen.

Offene Fragen zur Umsetzung

Noch unklar ist auch, wie die Spiele veröffentlicht werden. Auf der PS4 sind die Remaster nur als Life is Strange Remastered Collection erhältlich. Denkbar wäre also, dass die PS5-Versionen ebenfalls gebündelt erscheinen oder einzeln, was für Sammler interessant wäre. Eine weitere große Frage: Wird es ein kostenloses Upgrade für Besitzer der PS4-Fassung geben, oder müssen Fans erneut zahlen? Hier fehlen bisher offizielle Antworten.

Selbst wenn es sich „nur“ um Ports handelt, ist die Aussicht für die Community spannend. Life is Strange lebt stark von Emotionen, Musik und Atmosphäre, alles Punkte, die von einer sauberen Technik profitieren können. Und mit Blick auf die kommenden Jahre könnte die Serie so noch einmal neue Spieler erreichen, die bisher nicht eingestiegen sind.

Ob Upgrade oder Neuanschaffung, für viele dürfte die Rückkehr nach Arcadia Bay und darüber hinaus auch 2025 noch eine Reise wert sein. Doch was wünscht ihr euch von den PS5-Versionen: echte technische Verbesserungen oder reicht euch eine einfache Portierung?