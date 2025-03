Life is Strange ist tot – Square Enix verbrennt sich an Double Exposure

Es hätte ein triumphales Comeback werden sollen: Max Caulfield kehrt in „Life is Strange: Double Exposure“ zurück, um die Herzen der Fans erneut zu erobern. Doch stattdessen avancierte das Spiel zu einem der größten Flops in der Geschichte von Square Enix. Der jüngste Finanzbericht des Unternehmens bestätigt: Die Verkaufszahlen sind katastrophal, das Spiel ein finanzielles Desaster. Damit könnte das Franchise endgültig am Ende sein.

Hoffnung, Hype und harter Absturz

Als Square Enix „Life is Strange Double Exposure“ ankündigte, war die Vorfreude riesig. Schließlich galt die Rückkehr von Max als genau das, was die Serie nach dem durchwachsenen „Life is Strange: True Colors“ brauchte. Doch schon die ersten Trailer ließen Zweifel aufkommen: Wie würde das Spiel mit der folgenschweren Entscheidung am Ende des ersten Teils umgehen? Würde die emotionale Bindung zwischen Max und Chloe respektiert werden oder als bloßer Fanservice verkommen?

Die Antwort lieferte der Release – und sie fiel für viele Fans ernüchternd aus. Kritiker waren bereits zwiegespalten, doch in den Fan-Foren brannte die Hölle. Die größten Kritikpunkte: ein inkonsequenter Umgang mit der Lore, eine fragwürdige Charakterentwicklung und das Gefühl, dass Square Enix sich mehr um neue Spieler als um die langjährige Fangemeinde kümmerte. Die Reaktionen blieben nicht folgenlos: Die Verkaufszahlen waren auf der ganzen Linie enttäuschend. Und selbst der Entwickler Deck Nine Games konnte sich nicht erklären, was schiefgelaufen war.

Square Enix spricht von „großem Verlust“

Laut dem Analysten Hideki Yasuda aus Japan, der sich auf Square Enix‘ Finanzbericht beruft, musste das Unternehmen einen massiven Verlust durch Double Exposure hinnehmen. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt, doch allein die Tatsache, dass Square Enix den Begriff „großer Verlust“ verwendet – eine Bezeichnung, die zuvor für Flops wie „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ genutzt wurde – spricht Bände. Es scheint, als wäre das Spiel nicht nur hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sondern hätte auch finanzielle Schäden hinterlassen, die nur durch Erfolge wie das Remaster von Dragon Quest 3 abgefedert wurden.

Einen besonders bitteren Beigeschmack hinterlässt der Abspann des Spiels: Die Worte „Max Caulfield wird zurückkehren“ (wie in unserem Review festgehalten) sollten wohl einen zukünftigen Titel anteasern. Doch nach den aktuellen Zahlen dürfte dieser Plan in einer Schublade verschwinden, die so schnell nicht mehr geöffnet wird. Square Enix beantwortete keine Fragen zur Zukunft des Franchise, doch die Vergangenheit zeigt: Wenn ein Titel als finanzieller Misserfolg verbucht wird, ziehen sich die Verantwortlichen meist still und heimlich zurück.

Was bleibt von Life is Strange?

Mit „Life is Strange: Double Exposure“ könnte die einst gefeierte Reihe ihr unrühmliches Ende gefunden haben. War das erste „Life is Strange“ noch eine Indie-Sensation mit riesigem Einfluss auf das Storytelling moderner Spiele, wirkte „Double Exposure“ mehr wie ein verzweifelter Versuch, mit Nostalgie Kasse zu machen. Doch die Rechnung ging nicht auf – und das könnte das endgültige Aus für Max, Chloe und Co. bedeuten.

Vielleicht ist das Franchise nicht wirklich tot. Vielleicht wird Square Enix in ein paar Jahren eine neue Richtung ausprobieren. Sicher ist nach dieser Erkennntnis nur: Life is Strange ist nicht mehr das, was es einmal war. Und vielleicht ist das die traurigste Wendung in dieser Geschichte.