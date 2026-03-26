Life is Strange Reunion: Release-Timing, Pre-Load und die Frage nach den Reviews

„Life is Strange: Reunion“ erscheint heute weltweit zeitgleich um 17:00 Uhr deutscher Zeit, wobei Square Enix und Deck Nine wohl auf vorab veröffentlichte Testberichte verzichtet haben, um Spoiler zu vermeiden.

Der Abschluss der Geschichte um Max und Chloe wird auf allen Plattformen – PC, PlayStation und Xbox – simultan freigeschaltet. Damit bricht Entwickler Deck Nine mit der Tradition gestaffelter Releases, bei denen Konsolenspieler oft um Mitternacht starteten, während Steam-Nutzer bis zum Abend warten mussten. Das Ziel ist eine einheitliche globale Erfahrung ohne vorzeitige Leaks durch unterschiedliche Zeitzonen.

Einheitliche Freischaltung statt „New Zealand Trick“

Da es sich um einen globalen, simultanen Launch handelt, bringt das Umstellen der Konsolen-Region auf Neuseeland keinen Zeitvorteil. Die Server öffnen für alle Spieler zur exakt gleichen Sekunde. Für Spieler in Deutschland bedeutet dies 17 Uhr, keine Sekunde früher. Einen Pre-Load wird es ebenfalls nicht geben.

Life is Strange Reunion: Start in Deutschland heute um 17:00 Uhr

Keine Vorab-Reviews zu Life is Strange: Reunion

Ungewöhnlich für ein Major-Release wie „Life is Strange: Reunion“ – es wurden vorab keine Testmuster an die Fachpresse verschickt, wie mehrere Magazine berichten. Deck Nine begründet diesen Schritt damit, dass alle Spieler die narrative Erfahrung zur gleichen Zeit und ohne Beeinflussung durch Kritiken oder Spoiler machen sollen.

Review-Embargo: Tests werden erst zum Release-Zeitpunkt erscheinen.

Tests werden erst zum Release-Zeitpunkt erscheinen. Streaming-Verbot: Auch Content Creator dürfen erst ab dem 26. März, 17:00 Uhr CET, Bildmaterial zeigen.

In der Branche ist das Ausbleiben von Vorab-Tests oft ein Warnsignal für technischen Politur-Mangel oder kurze Spielzeit. Im Kontext von Life Is Strange ist die Argumentation des Spoiler-Schutzes jedoch aufgrund der episodischen Historie und der hohen Story-Relevanz zumindest nachvollziehbar, wenn auch für Kaufentscheider riskant.

Der Verzicht auf Vorab-Reviews ist immer so eine Sache. Für Fans der ersten Stunde ist der zeitgleiche Release ein faires Mittel gegen Spoiler. Wer jedoch unsicher ist, ob die Technik zum Launch sauber läuft, sollte die ersten User-Berichte am Abend des 26. März abwarten. Ohne Presse-Reviews kauft man hier die Katze im Sack – ein Vertrauensvorschuss für Deck Nine, der sich erst nach 17:00 Uhr bestätigen muss.

Auch unser Review zu „Life is Strange: Reunion” wird erst in den kommenden Tagen folgen.