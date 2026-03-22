Life is Strange: Reunion soll laut Händler die gesamte Serie beenden

Der Merchandise-Händler Forbidden Planet bezeichnet das kommende „Life is Strange: Reunion“ in einer Produktbeschreibung als das finale Kapitel der gesamten Franchise. Während Square Enix und Deck Nine bisher nur das Ende der Geschichte rund um Max und Chloe bestätigten, deutet diese Listung auf einen kompletten Stopp der IP hin.

In einer Beschreibung für neues Merchandise – konkret ein Kissen-Design mit dem Titel „Whirlwind“ – nutzt der britische Händler die Formulierung „ahead of the final installment of Life is Strange“. Diese Aussage geht über das bisher Bekannte hinaus.

Seit der Ankündigung von „Life is Strange: Reunion“ kommunizieren die Entwickler offensiv, dass dies der endgültige Abschluss für die Protagonistinnen Max Caulfield und Chloe Price sein wird. Die Behauptung, es handle sich um das letzte Spiel der gesamten Reihe, ist neu und wurde von Publisher Square Enix bisher nicht offiziell bestätigt.

Auffällig ist, dass dieser spezifische Zusatz nur bei einem einzelnen Produkt auftaucht und nicht in den Beschreibungen anderer neuer Fanartikel, wie der „Two Whales Diner“-Kollektion. Dies lässt Raum für die Interpretation eines Fehlers seitens der Marketingabteilung des Händlers – oder ist eben genau das, was unausweichlich ist.

Wirtschaftlicher Druck und Studio-Umbruch

Ein komplettes Ende der Serie wäre aus strategischer Sicht nämlich kein unwahrscheinliches Szenario. Die jüngere Geschichte des Franchise und des verantwortlichen Studios Deck Nine ist von Turbulenzen geprägt. Der Vorgänger Life is Strange: Double Exposure blieb hinter den Verkaufs- und Bewertungserwartungen zurück. Deck Nine Games war in den vergangenen Monaten von mehreren Entlassungswellen betroffen. Und vorherigen Berichten zufolge war „Life is Strange: Reunion“ ohnehin nur eine vertragliche Verpflichtung. Aktuelle Hinweise deuten darauf hin, dass sich Deck Nine als Nächstes einem Mixed-Reality-Projekt widmet, anstatt die klassische Adventure-Schiene weiterzuführen.

Für Fans bedeutet dies, dass „Life is Strange: Reunion“ voraussichtlich die letzte Chance ist, in das bekannte Universum einzutauchen. Sollte sich die Händler-Angabe bewahrheiten, endet eine Ära des narrativen Adventures, die 2015 begann.

Trotz eines möglichen Endes der Spieleserie befindet sich weiterhin eine TV-Serie bei Amazon in Arbeit, was gegen eine komplette Einstellung der Marke spricht, aber eine Pause im Gaming-Sektor untermauert. Fakt ist aber auch, dass die Marke an Zugkraft verloren hat, und Square Enix ist bekannt dafür, schwächelnde IPs nach enttäuschenden Zahlen schnell auf Eis zu legen.