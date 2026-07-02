Life is Strange: Reunion übertrifft Square Enix-Erwartungen

Life is Strange: Reunion rettet das Franchise nach dem Double-Exposure-Tief. Square Enix meldet starke Verkaufszahlen im aktuellen Finanzbericht.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Life Is Strange Reunion Review

Das im März 2026 veröffentlichte Adventure „Life is Strange: Reunion“ hat die internen Verkaufserwartungen von Square Enix im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres übertroffen.

Damit korrigiert der Publisher die finanzielle Delle des direkten Vorgängers „Life is Strang: Double Exposure“, der hinter den kommerziellen Zielen zurückgeblieben war. Daten aus dem aktuellen Finanzbericht von Square Enix belegen, dass eine strategische Preisanpassung und Vertriebsmaßnahmen den Abwärtstrend der Marke gestoppt haben.

Die Kehrtwende nach dem Double Exposure-Tief

Der Erfolg von „Life is Strange: Reunion“ war für Square Enix nicht garantiert. Der Publisher hatte nach dem schwachen Abschneiden von Double Exposure seine Preispolitik für das Franchise grundlegend überarbeitet, um das Risiko zum Ende des Fiskaljahres zu minimieren. Die Rechnung ging auf. Zusammen mit dem im Februar 2026 erschienenen „Dragon Quest VII Reimagined“ stabilisierte das von Deck Nine entwickelte Adventure das operative Ergebnis der HD-Games-Sparte maßgeblich.

Für die Zukunft der Serie bedeutet das konkret: Das Franchise ist wirtschaftlich wieder relevant. Branchengerüchte, wonach Reunion das endgültige Finale der gesamten Reihe markieren sollte, sind damit vom Tisch. Square Enix hat nun wieder eine verlässliche Datenbasis, um Nachfolger zu budgetieren.

Serien-Zukunft ohne Max und Chloe

Inhaltlich markiert „Life is Strange Reunion“ dennoch einen harten Einschnitt. Das Spiel führt die Geschichten von Max Caulfield und Chloe Price zu einem finalen Abschluss. Ein direkter Nachfolger mit diesem Duo ist ausgeschlossen.

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Die kreative Richtung für kommende Ableger existiert bereits in Textform. Das offizielle Buch „Life is Strange: Welcome to Caledon University“ liefert deutliche Hinweise darauf, wohin sich die Marke entwickelt. Die Handlung rund um die Charaktere Safi und Diamond fungiert als inhaltliche Brücke, indem sie Figuren älterer Teile – namentlich Daniel aus „Life is Strange 2“ und Alex aus „Life is Strange: True Colors“ – sucht. Dieses Crossover-Prinzip dürfte das Fundament für das nächste Hauptspiel bilden. Eben nicht mehr mit den Original-Protagonistinnen.

Transmediale Expansion als Sicherheitsnetz

Square Enix verlässt sich nicht mehr rein auf den interaktiven Markt. Neben der Neuausrichtung der Spiele läuft die Produktion einer Live-Action-Adaption des ersten Serienteils bei Amazon. Die Hauptrollen sind mit Tatum Grace Hopkins als Max und Maisy Stella als Chloe besetzt. Das Produktionsteam ist bereits in Vancouver eingetroffen, der Drehstart steht unmittelbar bevor.

Diese Verfilmung dient als strategisches Werkzeug. Sie soll die Marke außerhalb der Gaming-Blase verankern und langfristig die Katalogverkäufe der Spiele stützen.

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