Life Is Strange: Reunion ist das Finale der Max und Chloe-Saga. Square Enix und das Team sprechen in einem neuen Story-Special von einem emotionalen Höhepunkt. Das Ding muss liefern, weil die Community seit Jahren mit genau dieser Konstellation lebt – oder hadert.

In einer ersten Hands-on-Session wurden sieben Szenen aus der ersten Spielhälfte gezeigt. Und die drehen sich komplett um das Wiedersehen. Nicht als billiger Fanservice, sondern als strukturelles Herzstück.

Zwei Figuren, zwei Wahrheiten – und ihr steckt dazwischen

Bis zum eigentlichen „Reunion“-Moment spielt ihr Max und Chloe getrennt voneinander. Ganze Szenen wechseln die Perspektive. Max kämpft mit den Nachwirkungen eines tödlichen Feuers und versucht mithilfe ihrer zurückgekehrten Rewind-Kraft, die Ursache aufzudecken. Ihr manipuliert erneut Zeitfenster und jede Interaktion steht unter Druck, da Max weiß, welche Folgen eine falsche Entscheidung haben kann.

Chloe dagegen bekommt eigene Gameplay-Momente, inklusive Backtalk-Sequenz. Wer den ersten Teil kennt, weiß, wie fies diese Wortgefechte eskalieren können. Dieses Mal entscheidet ihr etwa, ob ihr euch bei einer überarbeiteten Security-Dame einschleimt oder alles gegen die Wand fahrt.

Der Cooldown der Dialogoptionen wird als knackig beschrieben, weshalb ihr permanent unter Strom steht. Und ja, Chloe fühlt sich anders an. Sie ist direkter und impulsiver, während Max analysiert. Chloe geht eher ins Risiko.

Alte Entscheidungen schlagen massiv zurück

Life is Strange: Renuion ignoriert das Ende von Teil eins nicht. Ob Chloe damals starb oder Arcadia Bay geopfert wurde, verändert die „Reunion“-Szene massiv. Gleiches gilt für die Frage, ob Max und Chloe romantisch verbunden waren. Das ist kein kosmetischer Unterschied in zwei Dialogzeilen, die Szene verzweigt sich hier deutlich.

Während Chloe sich an eine verschmolzene Realität erinnert, weiß Max genau, wie sie sich damals entschieden hat. Diese Diskrepanz sorgt für Reibung – und genau darin liegt die Stärke des Ansatzes. Es geht nicht nur um Science-Fiction mit Leuchtturm-Visionen und seltsamen Aurora-Bildern, sondern um den emotionalen Zusammenstoß zweier Biografien. Wenn Max mit der Schuld lebt, weil sie eine Stadt geopfert hat, dann hat jede Dialogwahl ein anderes Gewicht. Das spürt ihr am Controller, weil keine Option neutral wirkt.

Das Marketing verspricht ein „thrilling finale“. Ob das aufgeht, hängt davon ab, wie konsequent die Verzweigungen bis zum Ende durchgezogen werden. Ein starker Einstieg ist gut. ausschlaggebend wird jedoch sein, ob spätere Kapitel diese Komplexität beibehalten oder wieder zusammenstutzen.

Max und Chloe stehen wieder nebeneinander. Die Frage ist nicht, ob das nostalgisch trifft. Die Frage ist: Hält das System dem Druck unserer alten Entscheidungen stand – oder bricht es im letzten Akt ein?

Life is Strange: Reunion erscheint am 26. März 2026.