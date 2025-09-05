Life is Strange: TV-Serie bei Amazon offiziell bestätigt

Nach Jahren voller Gerüchte ist es nun offiziell. Life is Strange wird als Live-Action-Serie bei Amazon Prime Video Realität, wie Variety meldet. Showrunner ist Charlie Covell, bekannt durch The End of the F**ing World*. Produziert wird gemeinsam von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap. Für Fans, die seit 2015 mit Max und Chloe durch Arcadia Bay gereist sind, erfüllt sich damit ein lange gehegter Wunsch.

Worum es gehen soll

Im Zentrum steht erneut Max Caulfield, die als Fotografie-Studentin die Fähigkeit entdeckt, die Zeit zurückzuspulen. Zusammen mit ihrer besten Freundin Chloe gerät sie in ein Netz aus Geheimnissen, das in Arcadia Bay schnell eskaliert. Der Tonfall soll laut den Verantwortlichen nah am Spiel bleiben: Coming-of-Age-Drama trifft Mystery und moralische Dilemmata. Eine erste Staffel wurde von Amazon bereits bestellt, konkrete Details zu Cast und Starttermin stehen aber noch aus.

Videospiel-Adaptionen erleben gerade einen Boom – von The Last of Us über Fallout bis hin zu Projekten wie God of War oder Mass Effect. Life is Strange bringt dabei einen ganz eigenen Ton mit: weniger Blockbuster-Action, mehr leise Zwischentöne. Gerade die moralischen Entscheidungen und das Spiel mit Zeitlinien könnten im Serienformat eine ganz neue Intensität entfalten. Wichtig wird sein, ob die Serie den Balanceakt schafft, die Fans abzuholen, ohne bloß bekannte Szenen nachzuspielen, und gleichzeitig ein neues Publikum neugierig zu machen.

Ein persönlicher Blick

Als jemand, der das Remake vom Originalspiel verschlungen hat, freue ich mich riesig, bin aber auch vorsichtig optimistisch. Denn Life is Strange lebt nicht nur von seiner Geschichte, sondern auch von seiner Interaktivität. Die Entscheidungen, die wir als Spieler treffen mussten, gaben dem Drama seine Schwere.

Ohne diesen Teil könnte es schwerer sein, dieselbe emotionale Wucht zu erzeugen. Andererseits: Mit Covell sitzt jemand am Steuer, der genau weiß, wie man jugendliche Außenseitergeschichten erzählt. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, um Arcadia Bay ein zweites Leben einzuhauchen.

Frage an euch: Glaubt ihr, dass eine Life is Strange-Serie die Magie des Spiels einfangen kann – oder geht dabei etwas Wesentliches verloren?