Light No Fire: Warum Hello Games beim Marketing eiskalt den Stecker zog

Eigentlich sollte „Light No Fire“ von Hello Games längst ausführlich gezeigt werden. Nach dem ersten Trailer reichten dem Entwickler die Wunschlisten-Zahlen auf Steam jedoch aus, um jegliche Marketing-Aktionen vorerst einzustellen.

Eigentlich stand der Fahrplan fest. Nach dem ersten Trailer Ende 2023 wollte Hello Games rund ein halbes Jahr später tiefere Einblicke in das Gameplay der gigantischen Fantasy-Welt liefern. Das Studio hatte eine ausführliche Präsentation für das Summer Game Fest 2024 eingeplant. Dazu kam es nie.

Der Grund dafür ist simpel. Das Spiel kletterte kurz nach der Ankündigung direkt auf Platz zwei der meistgewünschten Spiele auf Steam. Zusätzliche Werbung war schlicht überflüssig. Das Marketing wurde gestoppt.

Funkstille als bewusste Entscheidung

Die Erfahrung der Vergangenheit sitzt tief. Bei „No Man’s Sky“ führte der enorme PR-Hype vor dem Start zu überzogenen Erwartungen und enttäuschten Gesichtern. Diesen Fehler wiederholt Sean Murray kein zweites Mal. Das kleine Team von rund 50 Mitarbeitern arbeitet stattdessen vollkommen ungestört im Hintergrund an der Technik.

„Ich glaube, den Leuten ist gar nicht bewusst, wie ehrgeizig und wie verrückt das Ganze ist“, sagte er gegenüber Kotaku. „Und ich freue mich darauf, dass die Leute das herausfinden und ich es ihnen zeigen kann. Aber im Moment bin ich einfach nur glücklich, in meiner eigenen kleinen Höhle daran zu arbeiten und mir um nichts Gedanken machen zu müssen – so, als gäbe es die Außenwelt gerade gar nicht.“

Fertig ist das Spiel noch lange nicht. Ein Veröffentlichungsfenster gibt es nicht. Studioleiter Sean Murray zieht die ruhige Entwicklung der eigenen Spielwelt jedem Scheinwerferlicht vor. Keine Show-Auftritte. Einfach Arbeit am Projekt.

Hello Games wählt den einzig richtigen Weg: Zurückhaltung. Wer bereits ohne große Werbekampagnen Platz zwei der Steam-Wunschlisten belegt, muss keine Trailerschlachten schlagen. Das nimmt Druck vom Entwicklerteam und schützt die Community vor verfrühten Versprechungen. Die Geduldsprobe ist hart, aber sinnvoll.