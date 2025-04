Light of Motiram: Horizon-Klon oder ernstzunehmende Genre-Alternative?

Was aussieht wie ein chinesischer Ableger von Horizon Zero Dawn, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein ambitioniertes Überlebensspiel mit überraschend eigenständigen Ideen: Light of Motiram, das neueste Projekt des Tencent-Studios Polaris Quest, zeigt sich im aktuellen Gameplay-Trailer von seiner besten Seite – auch wenn der Elefant im Raum laut trompetet: Die Ähnlichkeit zu Guerrilla Games’ postapokalyptischem Open-World-Hit ist nicht zu übersehen.

„Mechanimals“ statt Maschinen-Dinos

Die Heldin mit Bogen? Check. Mechanische Kreaturen in Tierform? Doppelt-Check. Weite Naturareale mit Tech-Ruinen? Dreifach-Check. Doch trotz aller visuellen Déjà-vus will Light of Motiram mehr sein als ein asiatischer Schatten des niederländischen Vorbilds. Der Fokus liegt hier nämlich nicht auf einer cineastischen Story-Kampagne, sondern auf Überleben, Bauen und Zähmen. Ja, Zähmen. Über 100 sogenannte „Mechanimals“ lassen sich einfangen, weiterentwickeln und mit Aufgaben betrauen – vom Kampf bis zur Ressourcenproduktion.

Die Basisbau-Mechaniken setzen auf eine Physik-Engine, die den Aufbau realistischer und gleichzeitig komplexer gestalten soll. Ob das am Ende Spaß oder Frust bedeutet, bleibt abzuwarten – immerhin ist realistische Physik nicht immer der Freund des Gamers. Spannender ist da schon der vollintegrierte Koop-Modus, in dem bis zu vier Spieler gemeinsam jagen, bauen und kämpfen können. Eine Funktion, die Horizon-Fans bis heute schmerzlich vermissen – auch wenn mit Horizon Online ein offizieller Multiplayer-Ableger bereits in der Mache ist.

Geht das Konzept auf?

Im Kampf setzt Light of Motiram auf präzise Nahkampfmechaniken mit Blocken, Ausweichen und Kontern. Klingt nach Dark Souls trifft Minecraft trifft Horizon. Ob diese Genre-Mixtur aufgeht oder sich als wilder Bastelbaukasten entpuppt, wird sich spätestens 2025 zeigen – dann soll das Spiel erscheinen.

Bis dahin bleibt Polaris Quest vor allem eines: mutig. Denn mit einer solch offensichtlichen visuellen Nähe an eine etablierte Marke heranzutreten, ist ein zweischneidiges Schwert. Doch wenn die Gameplay-Ideen zünden und der Koop-Faktor hält, was er verspricht, könnte Light of Motiram mehr werden als nur ein schöner Klon. Vielleicht ja sogar ein legitimer Herausforderer.

Ist Light of Motiram damit eine ernst zu nehmende Alternative oder nur eine billige Kopie?