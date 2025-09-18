Light of Motiram: Tencent kontert Sonys Klage mit Genre-Monopol-Vorwurf

Sony verklagt, Tencent schießt zurück. Im Streit um das angebliche Horizon-Plagiat Light of Motiram hat sich die Auseinandersetzung spürbar zugespitzt. Während Sony das Projekt als „sklavischen Klon“ bezeichnet, kontert Tencent mit dem Vorwurf, der PlayStation-Konzern wolle ein „unzulässiges Monopol auf Genre-Konventionen“ errichten. Ein Rechtsstreit, der weit über zwei Unternehmen hinausweist.

Von Klon-Vorwürfen und Gegenangriffen

Sony reichte Ende Juli Klage ein und warf Light of Motiram vor, schamlos bei Horizon Zero Dawn abzukupfern. Roboterbestien, rote Haarpracht, zerstörte Welt – die Parallelen seien zu offensichtlich. Tencent sieht das anders und verweist auf eine ganze Reihe von Spielen, die ähnliche Motive längst zuvor genutzt hätten: Enslaved: Odyssey to the West, Far Cry Primal, Breath of the Wild, Biomutant oder Outer Wilds.

Statt um echten Markenschutz gehe es Sony darum, „ein abgestecktes Stück Popkultur für sich allein zu beanspruchen“. Mit anderen Worten: Wer künftig in einer Ruinenwelt einen Bogen in die Hand nimmt, könnte rechtlich in Sonys Schusslinie geraten.

Juristische Feinheiten und ein Schlupfloch

Brisant wird es bei der Frage, wer überhaupt verklagt wird. Laut Tencent sei nicht die Holding verantwortlich, sondern die Entwicklerstudios Polaris Quest (Shanghai) und Proximity Beta (Singapur). Damit stehe Sony juristisch womöglich auf dünnem Eis. Außerdem argumentiert Tencent, dass Light of Motiram frühestens 2027 erscheinen soll, die aktuelle Klage also auf Hypothesen über ein Spiel fuße, das sich noch massiv verändern könne.

Hinzu kommt ein Seitenhieb gegen Guerrilla Games selbst: Schon vor Release von Horizon habe man im Studio betont, sich an existierenden Vorlagen orientiert zu haben. Ein Alleinstellungsmerkmal könne also schwerlich eingefordert werden.

Light of Motiram New Look nach Klage

Was bedeutet das für die Branche?

Der Fall berührt einen wunden Punkt: Ab wann ist ein Spiel eine unzulässige Kopie, und wann nur ein weiterer Aufguss bekannter Genre-Bausteine? Die Games-Geschichte lebt von Anleihen und Remixes. Würden Sonys Forderungen Schule machen, könnte das jede Menge kreative Projekte im Keim ersticken. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Tencent zunächst auffällig ähnliche Artworks auf Steam zeigte, die inzwischen verschwunden sind. Zufall? Wohl kaum.

Am Ende geht es nicht nur um Copyright, sondern um Deutungshoheit. Sony will die Marke Horizon als einzigartig positionieren, Tencent will die Vorwürfe ins Reich überzogener PR-Strategien verweisen. Wer juristisch obsiegt, ist offen. Sicher ist nur: Im Gericht der öffentlichen Meinung trägt Tencent schon jetzt ein dickes Glaubwürdigkeitsproblem mit sich herum, und das lässt sich auch mit spitzfindigen Anwälten nicht so leicht weglächeln.