Light of Motiram verschwindet von Steam: Sonys Rechtsstreit endet abrupt

Es ging schnell. Vielleicht zu schnell für alle, die diesen Rechtsstreit bis zum bitteren Ende verfolgen wollten. Noch vor wenigen Tagen wirkte es so, als steuere der Konflikt zwischen Sony und Tencent ungebremst auf einen Gerichtstermin zu. Jetzt ist alles vorbei, leise, formal, endgültig. Light of Motiram, das Spiel, das Sony als zu nahen Verwandten von Horizon sah, ist von Steam und dem Epic Games Store verschwunden.

Light of Motiram: Ein Vergleich hinter verschlossenen Türen

Bestätigt wurde das Ende des Verfahrens durch Gerichtsunterlagen, die eine „vertrauliche Einigung“ zwischen den beiden Konzernen festhalten. Details gibt es keine, und die wird es vermutlich auch nie geben. Was jedoch sichtbar ist: Light of Motiram existiert auf den großen PC-Plattformen nicht mehr. Für Sony dürfte genau das der Kern des Anliegens gewesen sein.

PlayStation argumentierte von Beginn an, das Projekt bedrohe die eigene Marke und verwässere den Wiedererkennungswert von Horizon. Tencent konterte mit dem Vorwurf, Sony wolle sich grundlegende Genre-Elemente sichern und Konkurrenten ausschließen. Ein klassischer Machtkampf zweier Giganten, mit ungleichem Ausgang.

Warum Sony so konsequent vorging

Der harte Kurs erklärt sich auch durch Sonys eigene Pläne. Inzwischen ist bekannt, dass mit Horizon Steel Frontiers ein MMO-Projekt für PC und Mobile in Arbeit ist. Zudem soll Tencent zuvor mehrfach versucht haben, Sony von einer Horizon-Adaption für Smartphones zu überzeugen. Laut PlayStation entwickelte sich Light of Motiram erst nach diesen gescheiterten Gesprächen.

Ob das juristisch haltbar gewesen wäre, hätte ein Gericht klären müssen. Dazu kommt es nun nicht mehr. Dass Tencent einem Vergleich zustimmte, deutet zumindest darauf hin, dass die Erfolgsaussichten nicht rosig eingeschätzt wurden.

Light of Motiram wird sehr wahrscheinlich nie erscheinen. Spannender ist die Signalwirkung. Der Fall zeigt, wie rigoros große Publisher ihre Marken schützen, gerade in einer Zeit, in der Grenzen zwischen Inspiration und Kopie immer schwerer zu ziehen sind.

Langfristig bleibt die Frage, wie viel kreativer Spielraum kleineren Studios noch bleibt, wenn etablierte Serien ganze Stilrichtungen prägen. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Aber dieser Fall dürfte in Entwicklerkreisen noch lange nachhallen.

Vielleicht ist genau das die eigentliche Pointe dieses abrupten Endes.