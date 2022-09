Like a Dragon: Ishin enthüllt, erscheint 2023 für PS5

Ansonsten lassen sich Tiger beschwören, um seine Feinde zu zerfleischen und mittels der Heat-Actions in jeder Phase des Spiels neue Moves entdecken. Auch Mini-Games und In-Game Features sind wieder mit an Bord, das Ganze angetrieben von der Unreal Engine 4.

„Fans werden unseren Protagonisten als Kazuma Kiryu aus früheren Einträgen in der Franchise erkennen. In Ishin wird Kiryu als Sakamoto Ryoma besetzt und bringt auch den Rest seiner Crew mit. Goro Majima und andere Yakuza-Prominente schließen sich Ryoma als Freunde und Feinde in dieser fiktiven Welt an, die die auffälligen Straßen Tokios gegen das chaotische Treiben des Kyo der 1860er Jahre eintauscht. Diese neuen Charakterdynamiken sind ebenso spannend wie unerwartet, mit einer Reihe von atemberaubenden Drehungen und Wendungen in einer Geschichte, die nur RGG Studio erzählen kann.“

Like a Dragon: Ishin sieht sich als historisches Action-Adventure, das in einer fiktiven Version von Kyoto der 1860er Jahre spielt. Ishin erzählt eine Geschichte, wie die legendäre Samurai-Ära verschwand. Der Protagonist Sakamoto Ryoma ist eine reale historische Figur, der man nachsagt, die Shogunat gestürzt und Japan in eine radikale Reformation geführt zu haben.

