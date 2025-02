Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai – Demo jetzt verfügbar

Während des gestrigen PlayStation State of Play-Events haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio eine aufregende Neuigkeit für Fans von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii enthüllt: Eine spielbare Demo ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar!

Jetzt in die Piratenwelt eintauchen

Spieler können sich sofort ins Abenteuer stürzen und die verrückte Action des modernen Piraten-Epos in der Rolle von Ex-Yakuza Goro Majima erleben. Die Demo erlaubt es, einen Teil der offenen Spielwelt von Honolulu zu erkunden und Majimas zwei Kampfstile – Sea Dog und Mad Dog – in actionreichen Straßenkämpfen auszutesten. Doch damit nicht genug: Im berüchtigten Madlantis, einer geheimen Piratenstadt voller Verbrecher, können sich Spieler in Echtzeit-Schiffs- und Deckkämpfen in der Marine-Arena des Piratenkolosseums beweisen.

Mehr als nur eine Demo

Die Testversion bietet bereits einen umfangreichen Einblick in die Welt von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Neben den Kämpfen können Spieler sich einen Vorgeschmack auf die Inhalte der Vollversion holen, darunter:

Abenteuer auf hoher See

Schiffsanpassungen und Crew-Management

Eine epische Story mit ikonischen Charakteren

Vorbestellen und exklusive Inhalte sichern

Wer sich das Spiel bereits vor Release sichern möchte, kann es für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und PC vorbestellen. Vorbesteller erhalten exklusive Boni: Ichiban Kasuga und Nancy als Crew-Mitglieder sowie alternative Outfits für Majima.

Ein besonderes Highlight für Fans der englischen Vertonung: Der Voice-Over-Patch erscheint pünktlich zum Release am 21. Februar 2025.