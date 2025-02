Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Meisterwerk oder Seeräuber-Flop?

Mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wagt sich Ryu Ga Gotoku Studio in neue Gewässer – wortwörtlich. Das neueste Spin-off der beliebten Like a Dragon-Reihe setzt diesmal auf Seeräuber-Flair und lässt Fanliebling Goro Majima in einem Piratenabenteuer auf hoher See antreten. Doch kann das Spiel wirklich überzeugen, oder ist es nur ein schwacher Ableger, der sich zu sehr auf bekannte Serienkonventionen verlässt? Die ersten Kritiken zeigen ein gemischtes Bild.

Begeisterung für den irren Hund

Besonders positiv äußert sich Loot Level Chill, das dem Spiel satte 95 Punkte gibt. Laut ihrem Fazit bietet das Spiel eine riesige Welt mit zahlreichen Aktivitäten und schafft es gleichzeitig, die Spieler tief in den Kopf des legendären Mad Dog of Shimano eintauchen zu lassen. Für Fans der Serie ein absolutes Highlight, das sich nahtlos in die Reihe einfügt.

Nicht ganz so euphorisch fällt das Urteil von Wccftech aus. Zwar loben sie die Idee, Majima ein eigenes Spiel zu geben, kritisieren aber, dass es zu sehr in den bekannten Strukturen der Reihe gefangen bleibt. Der Piraten-Twist klingt zwar spannend, bringt aber nicht genug Innovation mit sich, um als eigenständiges Must-Play durchzugehen. Hier bringt es der Titel auf 80 Punkte.

Piraten-Cosplay statt starker Story

Deutlich kritischer ist Digital Trends, das nur 60 Punkte vergibt. Ihr Urteil: Das Spiel fühlt sich eher wie eine Art Piraten-Cosplay an als ein vollwertiges Like a Dragon-Erlebnis. Zwar sind viele der bekannten Serien-Elemente vorhanden, doch die Geschichte sei schwächer als gewohnt und verliere sich zu sehr in der Piraten-Thematik. Nur gelegentlich blitzen Erinnerungen an das eigentliche Herz der Reihe durch – und das sei schlicht zu wenig.

Mit einem aktuellen Metascore von 79 steht Like a Dragon: Pirate Yakuza solide da, ohne jedoch die höchsten Höhen der Serie zu erreichen. Während einige Kritiker das neue Setting und Majimas Eskapaden feiern, stören sich andere an der mangelnden Innovation und schwächeren Story. Wer Majima liebt und ein Faible für Piraten hat, dürfte trotzdem seinen Spaß haben – alle anderen sollten vielleicht auf den nächsten großen Like a Dragon-Titel warten.