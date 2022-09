Like a Dragon – SEGA gibt Yakuza-Namen endgültig auf

SEGA hat in diesen Tagen gleich mehrere neue Projekte in der Yakuza-Serie angekündigt, die zukünftig aber nicht mehr so heißen wird. Das gesamte Franchise wird auf Like a Dragon umgetauft.

Das war bereits bei der Ankündigung von Like a Dragon: Ishin und Like a Dragon: Gaiden zu sehen, was hier und da etwas Verwirrung stiftete, zumal man Yakuza 8 noch als Yakuza vorgestellt hat. Das Spiel heißt letztendlich aber Like a Dragon 8. Dass man kurzzeitig noch den Namen Yakuza verwendet, dürfte reine Marketing-Gründe haben.

Auf Nachfrage bei SEGA, wie man zukünftig verfahren wird, bestätigt man den Namenswechsel endgültig:

„Ich kann bestätigen, dass die Serie als „Like a Dragon“ bekannt sein wird, um sich enger an den japanischen Namen anzupassen“, so ein Vertreter von Sega of America gegenüber Digital Trends.

Der Name Like a Dragon leitet sich aus dem Japanischen Ryū ga Gotoku ab, der sinngemäß dessen Übersetzung ist. Hieraus ergab sich auch die Wahl des Studionamens, das sich RRG Studio nennt.

Yakuza Serie

Drei Like a Dragon-Spiele in Produktion

Die Pläne mit der IP sind jedenfalls schon jetzt vielversprechend, so dass man sich in 2023 auf Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name freuen kann, gefolgt von Like a Dragon 8, die Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon, das im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird. Parallel dazu erscheint Like a Dragon: Ishin weltweit am 21. Februar 2023.

Letzteres kann ab sofort vorbestellt werden. Alle digitalen Vorbestellungen enthalten drei legendäre Bonuswaffen: das Kijinmaru Kunishige Katana, die Black Ship Cannons und das legendäre Tsuyano Usukurenai Katana. Vorbestellungen für die Digital Deluxe Edition auf allen Plattformen gewähren zudem fünf Tage vorzeitigen Zugang ab dem 17. Februar 2023.