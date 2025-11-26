Like a Dragon & Yakuza: 20. Jubiläum bringt Upgrade-Optionen für Fans

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio feiern das 20-jährige Bestehen ihrer Kultreihe und haben konkrete Pläne, die Klassiker Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 fit für die aktuelle Konsolengeneration zu machen. Ab dem 8. Dezember können Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam von attraktiven Upgrade-Angeboten profitieren, laut SEGA ein Dankeschön an alle, die die Serie über die Jahre begleitet haben.

Yakuza 0 Director’s Cut: Neue Inhalte und reduzierter Preis

Mit dem Director’s Cut von Yakuza 0 bekommen Fans nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch inhaltliche Erweiterungen. Neu hinzugefügte Zwischensequenzen, der kooperative Online-Modus „Rotlicht-Raid“ und zusätzliche Sprachoptionen machen das Spiel auf modernen Plattformen zugänglicher. Auch das fehlende Titellied Bubble ist nun enthalten.

Für Besitzer der digitalen Version von Yakuza 0 auf PS4, Xbox One oder Steam wird das Upgrade auf die Director’s-Cut-Fassung stark vergünstigt angeboten: Statt 49,99 € kostet die Version am 8. Dezember nur 14,99 €. Wer also den Klassiker schon besitzt, kann für kleines Geld auf die optimierte Version wechseln – ein fairer Deal, wenn man die Verbesserungen bedenkt.

Yakuza Kiwami & Kiwami 2: Mehrsprachiger Text und faire Upgrade-Preise

Yakuza Kiwami bekommt ebenfalls zusätzlichen Text-Sprachsupport auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch. Zudem sind nun die Songs Receive You [Reborn] und Bleed enthalten, die in der westlichen Erstversion fehlten. Das Upgrade für PS5 oder Xbox Series X|S kostet nur 1,99 € statt 19,99 €. Hätte natürlich auch kostenlos sein können.

Noch großzügiger fällt das Upgrade von Yakuza Kiwami 2 aus: Wer die digitale PS4- oder Xbox-One-Version besitzt, kann ohne Zusatzkosten auf die neue Konsolengeneration wechseln. Auch hier wird der Text-Sprachsupport erweitert, sodass mehr Spieler:innen in die Story eintauchen können.

Warum die Angebote relevant sind

Für Fans der Like a Dragon & Yakuza-Reihe ist das 20-jährige Jubiläum nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, ältere Spiele auf modernen Plattformen erneut zu erleben, oft mit deutlich verbessertem Komfort und zusätzlichen Inhalten. Wer bisher auf Steam oder älteren Konsolen unterwegs war, erhält so eine faire Chance, in die Saga einzusteigen oder bekannte Geschichten in neuer Qualität zu genießen.

Auch wenn die Speicherstände nicht übertragen werden, lohnt sich das Upgrade für Spieler, die ihre Abenteuer mit optimierter Grafik, neuen Modi und zusätzlichen Inhalten wiederholen wollen.