Limited Editions ohne Limit – Warum PS5 Sonderdesigns ihren Reiz verlieren

Es war mal ein kleines Event, wenn Sony eine neue Limited Edition für die PS5 vorstellte. Ob Controller, Faceplate oder ganze Konsolen, alles war sofort vergriffen, oft binnen Minuten. Wer damals einen Astro Bot- oder 30th Anniversary DualSense Controller ergattern konnte, hatte nicht nur ein Stück Hardware, sondern ein Stück Prestige in der Hand.

Heute dagegen: dieselben Modelle, wochenlang im PlayStation Direct Store verfügbar. Von der God of War 20th Anniversary Limited Edition bis zum brandneuen Astro Bot Joyful Edition, alles auf Lager, überall verfügbar. Noch beim ersten Astro Bot-Controller war alles binnen Minuten weg. Jetzt, nur Monate später, bleibt die Joyful Edition wochenlang lieferbar, ein drastischer Wandel in kürzester Zeit. „Limited“ wirkt da eher wie Dekoration, nicht wie eine echte Verknappung.

Was bedeutet „Limited“ eigentlich noch?

Der Begriff „Limited Edition“ lebt vom Gefühl der Einzigartigkeit. Es geht nicht nur um das Produkt, sondern um die Geschichte, die es erzählt – das Gefühl, Teil eines besonderen Moments zu sein. Doch genau dieses Gefühl scheint Sony aus dem Blick verloren zu haben.

Wenn nahezu jede Sonderausgabe über Wochen hinweg regulär bestellbar ist, verliert der Begriff seine Bedeutung. Selbst exklusive Editionen wie der Ghost of Yotei Black DualSense Controller oder die goldene Variante bleiben ohne erkennbare Limitierung im Sortiment.

Das kann zwei Gründe haben: Entweder produziert Sony bewusst mehr, um die Nachfrage besser zu decken, oder der Hype hat schlicht nachgelassen. Beide Varianten führen zum selben Ergebnis: Exklusivität, einst ein entscheidendes Verkaufsargument, ist heute kaum mehr spürbar.

Limited‘ Edition – solange der Vorrat reicht. Oder auch länger

Die neue Normalität für PS5-Zubehör

Sony scheint mit seinen DualSense Controllern und PS5 Faceplates eine neue Strategie zu fahren: weniger Jagd, mehr Verfügbarkeit. Für viele Spieler ist das ein Gewinn, niemand muss mehr Bots bekämpfen, sich durch Warteschlangen klicken, oder überhöhte Preise auf eBay zahlen.

Doch der emotionale Wert, den Sammler einst empfanden, verschwindet. Eine „Limited Edition“ war früher auch ein Statement. Heute wirkt sie wie ein weiteres Farbmodell im Portfolio. Die Frage ist: Will Sony bewusst weg von der künstlichen Verknappung, oder ist der Reiz der Sondereditionen einfach verflogen, weil der Markt gesättigt ist?

Wenn „Limited“ zur Massenware wird

Der Begriff „Limited Edition“ verliert seine Kraft, wenn er inflationär genutzt wird. Vielleicht ist das ein notwendiger Wandel – weg vom Hype, hin zur Zugänglichkeit. Vielleicht sollte Sony einfach ehrlich sein und diese Controller ‚Special Editions‘ nennen, denn limitiert ist hier nur noch die Geduld der Sammler.

Oder ist es schlicht zu viel? Wer soll sich noch für eine Limited Edition begeistern, wenn im nächsten Monat bereits die nächste angekündigt wird? Sony überflutet in jüngster Zeit den Markt mit Sonderdesigns, und nimmt damit jedem Einzelnen die Chance, wirklich besonders zu sein. Nicht die Verfügbarkeit killt die Exklusivität, sondern die schiere Masse.

Mal ehrlich: Wie viele DualSense Controller habt ihr inzwischen im Regal stehen? Und welcher davon war es wirklich wert?