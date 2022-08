Little Goody Two Shoes – Horror-RPG von Square Enix enthüllt

Das Square Enix Collective und Entwickler AstralShift enthüllten heute ihr neues Horror-RPG Little Goody Two Shoes, das für nicht näher genannte Plattformen erscheint. Hier kann man sich auf ein geheimnisvolles, neues Horrormärchen im Anime-Stil mit düsteren Wendungen freuen.

Das Horror-RPG mit Fokus auf die Story hat es sich zur Aufgabe gemacht, kinoreife Spielerlebnisse mit spannenden Geschichten und mitreißenden Soundtracks zu verbinden. Schauplatz ist das geheimnisvolle Dorf Kieferberg. Im Zentrum steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem bescheidenen Leben zu entkommen.

„Wir sind unglaublich aufgeregt, zusammen mit Square Enix Collective an diesem Projekt zu arbeiten“, sagt Patricia Silva, CEO von AstralShift. „Square Enix ist ein Unternehmen, für das wir den größten Respekt haben, und Spiele wie LEGEND OF MANA waren während der Entwicklung eine große Inspiration für uns. Es ist uns eine Ehre, sie an unserer Seite zu haben.“

Wie in den 90ern, aus denen Little Goody Two Shoes seine Inspirationen bezieht, wurden Gameplay-Elemente wie „Nahrung“, „Ansehen & Argwohn“ und „Erkundung & Erzählung“ so gewählt, dass sie den Spieler leiten und bei der Erfüllung seiner täglichen Aufgaben helfen. Nachts hingegen werden die dunkelsten Geheimnisse des Waldes offenbart. Spieler werden in diesem nostalgischen Spielerlebnis die Möglichkeit haben, sich ihren eigenen Pfad durch den Wald zu bahnen, Rätsel zu lösen und bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen.

Wann Little Goody Two Shoes erscheint, ist gegenwärtig unklar.