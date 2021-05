Little Nightmares 2 – PS5 & XSX Upgrade steht bevor

Bandai Namco und die Tarsier Studios arbeiten weiterhin an einem PS5 und Xbox Series X Upgrade für Little Nightmares 2, das bislang nur für die Last-Gen Konsolen erhältlich ist.

Das geht jetzt noch einmal aus einer Prüfung bei taiwanischen Rating-Board hervor, wo entsprechende Nest-Gen Versionen bereits gelistet werden. Bestätigt wurde die neue Version bereits vergangenes Jahr, wo man jedoch nur „später“ als Release angegeben hat.

In Little Nightmares 2 kehrt ihr in die Welt des charmanten Horrors zurück und müsst euch diesmal als Mono einer völlig neuen Gruppe verzerrter Feinde entgegenstellen, um zu lernen, mutig wie ein Kind zu sein. In dieser grausamen Welt findet ein einsamer Junge eine Mission und einen Freund.

Zusammen mit Six, dem kleinen Mädchen im gelben Regenmantel, versucht er, die düsteren Geheimnisse dieser Welt aufzudecken. Gleichzeitig müssen die beiden aber auch vor den abscheulichen Bewohnern dieser Welt fliehen, die das Duo gefangen nehmen wollen.

Ein paar Eindrücke zu Little Nightmares 2 gibt es auch noch einmal in unserer Game Preview.