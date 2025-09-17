Latest

Little Nightmares 3: Demo jetzt spielbar – Ein erster Schritt in die Nekropolis

Die kostenlose Demo zu Little Nightmares 3 ist da. Spiele allein oder im Koop, erlebe die Nekropolis und stelle dich dem unheimlichen Monster-Baby.

Little Nightmares 3 Demo

Manchmal reicht schon ein einziger Blick, um eine Gänsehaut zu bekommen. Mit der Demo zu Little Nightmares 3 könnt ihr euch jetzt selbst davon überzeugen, wie intensiv und unangenehm sich diese Welt anfühlt. Für 30 Minuten öffnet sich die Tür in die Nekropolis, ein verstörender Abschnitt voller Fallen, Schatten und einem Gegner, den man so schnell nicht vergisst.

Ein neuer Einstieg in die Albträume

Das Schöne daran ist, ihr müsst die Vorgänger nicht gespielt haben. Little Nightmares 3 erzählt eine eigenständige Geschichte, die auch Neulinge sofort verstehen. Gleichzeitig gibt es subtile Anspielungen, die Fans der Reihe ein Lächeln – oder eher ein unruhiges Zucken – ins Gesicht treiben dürften.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Low und Alone, zwei Freunde, die in der Spirale gefangen sind. Dieser Ort ist ein Sammelsurium grotesker Welten, in denen nichts vertraut wirkt. Die Demo wirft euch mitten hinein und macht schnell klar: Ohne Vertrauen und Zusammenarbeit geht hier gar nichts.

Koop oder doch lieber allein?

Zum ersten Mal könnt ihr ein Little Nightmares im Online-Koop erleben. Wer lieber solo spielt, darf mit einem KI-Partner losziehen. In der Demo ist das mehr als ein Gimmick, es verändert, wie man die Umgebung wahrnimmt. Während man sich im Alleingang vorsichtig vortastet, entsteht im Koop eine ganz andere Dynamik, fast wie ein stilles Abkommen, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten.

Der Höhepunkt der Demo ist unbestritten das Aufeinandertreffen mit dem grotesken Monster-Baby. Seine Präsenz reicht aus, um Spieler sofort in Panik zu versetzen. Ein falscher Schritt, ein falscher Blick, und die Flucht endet abrupt. Genau diese Mischung aus Beklemmung und Faszination ist es, die die Serie so einzigartig macht.

Auch wenn euer Fortschritt nicht in die Vollversion übernommen wird, ist der Einblick wertvoll: Die Demo zeigt, dass Little Nightmares 3 wieder eine besondere Balance zwischen Horror, Rätsel und Erzählung sucht. Und sie deutet an, dass die Koop-Mechanik kein bloßer Zusatz ist, sondern das Spielgefühl nachhaltig verändern könnte.

Am Ende bleibt die Frage: Wenn schon eine halbe Stunde so viel Druck und Nervenkitzel erzeugt, was erwartet uns dann erst in der Vollversion?

