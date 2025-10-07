Little Nightmares III – Dreams on Paper: Wenn Angst Gestalt annimmt

Das neueste Video zu Little Nightmares III trägt den bezeichnenden Titel “Dreams on Paper” – und zeigt, dass selbst gezeichnete Linien Schatten werfen können. „This isn’t just a drawing, it’s a way to hold the fear still“, heißt es dort. Ein Satz, der tief in das Herz der Serie trifft.

Statt neue Gameplay-Szenen zu zeigen, konzentriert sich der Trailer auf Atmosphäre. Papier wird zum Symbol: für Kreativität, aber auch für das fragile Band zwischen Angst und Hoffnung.

Bandai Namco und Supermassive Games scheinen hier mehr als nur Horror zu versprechen, sie sprechen über den Akt des Teilens selbst. Vielleicht ist Little Nightmares III weniger ein Spiel über Furcht, sondern eines gegen sie.