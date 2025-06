Little Nightmares III: Showcase angekündigt – Was erwartet uns am 24. Juni?

Bandai Namco hat einen neuen Showcase zur Little Nightmares-Reihe angekündigt, der am 24. Juni 2025 um 21:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Viel ist über die Inhalte noch nicht bekannt, aber es liegt nahe, dass Little Nightmares III im Zentrum der Präsentation stehen wird. Immerhin wartet die Community seit der Verschiebung im letzten Jahr auf handfeste Infos zum nächsten Teil.

Neues Studio, neue Richtung?

Little Nightmares III markiert einen Einschnitt für die Reihe. Zum ersten Mal wird das Spiel nicht mehr vom schwedischen Studio Tarsier entwickelt, sondern von Supermassive Games, bekannt durch Titel wie Until Dawn oder The Quarry. Erste Spielszenen deuten zwar darauf hin, dass man sich ästhetisch eng am Original orientiert, doch Supermassive ist bekannt dafür, Geschichten etwas cineastischer zu inszenieren. Ob sich das auf Spielmechanik und Tonalität auswirkt, bleibt offen – und macht den Showcase umso interessanter.

Gerade dieser Wechsel im Entwicklerstudio sorgt für Neugier und Skepsis gleichermaßen. Fans der Reihe dürften genau hinschauen, ob die neue kreative Handschrift dem Spiel guttut oder eher wie ein Bruch wirkt. Supermassive bringt jedenfalls Erfahrung mit atmosphärischem Storytelling mit – das könnte Little Nightmares III frische Impulse geben, ohne die Wurzeln zu verlieren.

Kommt der Release schon im September?

Offiziell wurde noch kein Veröffentlichungstermin genannt. Allerdings kursieren Gerüchte, in denen der 15. September 2025 als Release-Datum gehandelt wird. Ob dieser am Ende auch zutrifft, könnte der Showcase kommende Woche klären – oder eben nicht.

Zumindest lässt die vage Ankündigung auf dem offiziellen X-Account („Etwas Beunruhigendes steht bevor…“) darauf schließen, dass es mehr als nur einen kurzen Teaser geben wird. Ein neuer Trailer, Gameplay und endlich ein konkreter Termin wären aus Sicht vieler Spieler längst überfällig.