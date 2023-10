Little Nightmares III zeigt sich in 18 Minuten Gameplay

Zum Abschluss der Woche hat Bandai Namco noch ein kleines Highlight zu Little Nightmares III auf Lager, die satte 18 Minuten an Gameplay präsentieren. Darin zeigt man die beiden Protagonisten Low und Alone auf ihrer Reise durch das erste Kapitel des Spiels.

In Little Nightmares III reisen Low und Alone durch die Spirale auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo. Ihre Reise beginnt in Nekropolis, einem seltsamen Ort, umgeben von Wüstensand und getrieben von stürmischen Winden. Einst bewohnt, ist Nekropolis heute eine Geisterstadt, in der unzählige Gefahren lauern, allen voran das riesige Monsterbaby.

Hinter der Entwicklung von Little Nightmares III steht diesmal Supermassive Games, die als Meister des Horrors einen frischen Wind in die Serie bringen. Zum ersten Mal können Spieler gemeinsam mit einem Freund ihren Kindheitsängsten begegnen, da das Spiel im Online-Koop spielbar sein wird und die Spieler dabei in die Rolle eines der beiden neuen Charaktere, Low oder Alone, schlüpfen können.

Little Nightmares Podcast

Während das Little Nightmares-Universum damit weiter wächst, kann man sich zusätzlich dem neuen The Sounds of Nightmares anschließen, eine neue Podcast-Serie mit sechs Episoden. Der Podcast erzählt die Geschichte von Noone, einem jungen Mädchen, das sich dem Counties Psychiatric Institute anschließt, um mit seinen immer schlimmer werdenden Albträumen fertig zu werden.

Sie wird von Otto, dem Berater, betreut, einem Mann, der sein Leben der Hilfe für Kinder gewidmet hat. Im Verlauf ihrer Sitzungen scheinen Ottos Vergangenheit und Noones Albträume aufeinanderzuprallen. Der Podcast ist unter diesem Link erhältlich.