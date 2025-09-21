Logitech Astro A20 X: Das Headset, das Konsolenspieler wirklich brauchen

Logitech hat ein neues Headset vorgestellt, das speziell für Konsolenspieler gedacht ist: das Astro A20 X. Auf den ersten Blick wirkt es wie jedes andere Gaming-Headset, aber ein genauerer Blick zeigt, dass Logitech an viele Details gedacht hat, die im Alltag wirklich zählen.

Lange Sessions ohne Kopfweh

Wer schon einmal mehrere Stunden am Stück gezockt hat, weiß: Headsets können unbequem werden. Das A20 X setzt hier auf einen verstellbaren Suspension-Headband und atmungsaktives, leichtes Gewebe. Drei Stunden? Kein Problem. Drei Tage? Wohl eher eine Frage der Disziplin als des Headsets.

RGB-Fans dürfen sich ebenfalls freuen. Erstmals in der Astro-Serie gibt es acht programmierbare Zonen mit bis zu 16 Millionen Farben. Damit passt sich das A20 X nicht nur dem Setup an, sondern auch der Stimmung. Ein nettes Extra, das aber nicht über die eigentliche Funktion hinwegtäuscht.

Technik, die zählt

Kommen wir zum Kern, dem Klang. Die 40 mm PRO-G-Treiber liefern klaren, druckvollen Sound, man hört Details, die man bei günstigeren Headsets oft vermisst. MixAmp-Technologie erlaubt es, Chat- und Spielsound direkt am Headset anzupassen. Dazu kommt die Blue VO!CE-Technologie für eine saubere, klar verständliche Stimme, die bei Discord oder Teamspeak sofort professionell wirkt.

Besonders praktisch ist das PlaySync Audio, das den gleichzeitigen Anschluss an zwei Geräte ermöglicht. PS5 und Xbox Series X gleichzeitig? Kein Problem. Oder Konsole zu PC wechseln – ein Knopfdruck genügt. Bluetooth sorgt außerdem für Flexibilität unterwegs.

Das Mikrofon ist abnehmbar und bietet Broadcast-Qualität mit 48 kHz Full Bandwidth. Ein simpler Mute-Knopf mit LED-Anzeige sorgt dafür, dass man nie aus Versehen stummgeschaltet ist. Gerade für Multiplayer-Sessions ein echter Komfortgewinn.

Logitech Astro A20 X: Komfortabel, vielseitig und perfekt für lange Konsolen-Sessions – Sound und Mikrofon auf Profi-Niveau.

Nachhaltigkeit und Preis

Das A20 X besteht laut Logitech zu 27 % aus recyceltem Plastik, die Verpackung nutzt FSC-zertifiziertes Papier, und insgesamt soll der CO₂-Fußabdruck um 20 % reduziert sein. Nicht das Hauptargument für ein Headset, aber ein Pluspunkt für umweltbewusste Gamer. Der Preis liegt bei 199,99 EUR, verfügbar in Schwarz oder Weiß. Angesichts der Ausstattung ein fairer Deal, gerade wenn man die Qualität der Verarbeitung und den Tragekomfort betrachtet.

Das Astro A20 X ist kein Schnickschnack-Headset, sondern ein durchdachtes Paket für Konsolenspieler, die viel Wert auf Klang, Komfort und Mikrofonqualität legen. RGB, PlaySync Audio und Nachhaltigkeit sind nette Extras – aber die solide Technik und einfache Bedienung machen es tatsächlich interessant. Wer viel online zockt und zwischen Geräten wechselt, bekommt hier ein Headset, das mehr kann als nur gut aussehen.

