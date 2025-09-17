Hardware

Logitech G RS50: Neues Premium-Lenkrad für Sim-Racer vorgestellt

Das Logitech G RS50 bringt Direct Drive, TRUEFORCE und Load-Cell-Pedale ins Wohnzimmer. Alle Details zu Technik, Features und Preisen im Überblick.

Logitech G RS50

Logitech hat heute auf dem Event G PLAY 2025 sein neues Premium-Lenkrad vorgestellt: das Logitech G RS50 samt RS Pedals. Wer bisher mit G29 oder G923 unterwegs war, bekommt jetzt den nächsten Schritt in Sachen Realismus, und zwar nicht nur für Hardcore-Sim-Fahrer, sondern auch für Spieler, die vom Sofa aus ein authentischeres Fahrgefühl wollen.

Inhalt

Logitech setzt damit erstmals auf eine Direct-Drive-Basis und kombiniert das Ganze mit TRUEFORCE-Technik, die schon in den älteren Modellen für feinere Force-Feedback-Effekte gesorgt hat.

Direct Drive mit 8Nm: Das Herzstück des RS50

Im Kern steckt beim Logitech G RS50 ein Motor mit bis zu 8 Newtonmeter Drehmoment. Damit liegt man im Mittelfeld zwischen Einsteigerlösungen und Profi-Hardware, stark genug, um ein realistisches Feedback zu liefern, ohne gleich ein Vermögen für High-End-Systeme auszugeben.

TRUEFORCE verarbeitet die Spieldaten bis zu 4.000 Mal pro Sekunde und übersetzt Fahrbahnunebenheiten, Reifenschlupf oder Motorvibrationen direkt ins Lenkrad. In der Praxis heißt das: Ob Kopfsteinpflaster oder Parabolica in Monza, man spürt den Unterschied.

Dazu gibt es bis zu 2700 Grad Lenkeinschlag dank Slip-Ring-Design. Praktisch für alle, die nicht nur GT3 fahren wollen, sondern auch Truck-Simulatoren oder Rally-Spiele.

Das Logitech G RS50 mit RS Pedals: Direct Drive, TRUEFORCE und Load-Cell-Bremse für ein realistisches Renngefühl zuhause
Das Logitech G RS50 mit RS Pedals: Direct Drive, TRUEFORCE und Load-Cell-Bremse für ein realistisches Renngefühl zuhause

RS Pedals: Endlich Load Cell bei Logitech

Mindestens genauso spannend sind die neuen RS Pedals. Wichtigstes Feature: ein 75-kg-Load-Cell-Bremspedal, das nicht mehr nur auf Bewegung reagiert, sondern auf Druck. Genau so, wie es in echten Rennwagen üblich ist.

Weitere Details:

  • Hall-Sensor am Gaspedal für präzise Eingaben.
  • Einstellbare Pedalwege und Widerstände – per Spacer, Dämpfer oder Software.
  • Optionale Kupplung als Extra.
  • Flexible Befestigung für Schreibtisch, Rig oder Teppichboden.

Kurz: Zum ersten Mal liefert Logitech ein Pedalset, das sich ernsthaft mit den Lösungen von Fanatec oder Moza messen will.

Preis, Nachhaltigkeit und Kompatibilität

Die Preise bewegen sich im oberen Mittelfeld:

  • RS50 Wheelbase (PC): 299,99 €
  • RS50 Wheelbase (PlayStation/PC): 399,99 €
  • Komplettsystem inkl. Wheel, Hub & Clamp (Xbox/PC oder PlayStation/PC): 649,99 €
  • RS Pedals: 149,99 €
  • Clutch-Modul: 39,99 €

Damit bleibt Logitech zwar günstiger als mancher Konkurrent, aber weit über dem alten G29.

Das RS50 wird aus recyceltem Material gebaut und ist auf Reparierbarkeit ausgelegt. Ersatzteile wie Slip-Ringe sollen einfach austauschbar sein, ein Schritt in die richtige Richtung.

Und für alle, die noch ein älteres Setup haben: Mit Adapter sind auch G25, G27, G29, G920 und G923 weiterhin kompatibel.

Ein überfälliger Schritt

Das Logitech G RS50 ist kein Schnäppchen, aber ein notwendiger Schritt. Logitech hat die Sim-Racing-Szene lange den anderen überlassen und liefert nun ein Paket, das technisch mithalten kann, ohne gleich in die Profi-Liga zu rutschen.

Die 8Nm Direct Drive sind stark genug für ernsthaftes Racing, TRUEFORCE sorgt für Detailtiefe, und die neuen Pedale machen endlich Schluss mit dem ewigen Kritikpunkt an Logitech-Sets.

Wer auf der Suche nach einem ersten echten Direct-Drive-System ist, bekommt hier einen sauberen Einstieg – inklusive breiter Kompatibilität und solider Preise. Hardcore-Sim-Fahrer mit 15Nm-Boliden werden trotzdem nicht schwach werden, aber für die breite Masse dürfte das RS50 genau das sein, worauf man gewartet hat.

