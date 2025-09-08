Logitech heizt Simracing-Spekulationen an – geheimnisvoller Teaser zeigt neue Hardware

Logitech sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Auf Social Media hat der Hersteller ein Foto seiner bekannten Lenkräder G923 und G PRO veröffentlicht, flankiert von einem dritten Gerät, das unter einem weißen Tuch verborgen liegt. Ein gelber Zettel mit der Aufschrift „totally secret“ und der Hinweis „Something new is coming to the grid soon…“ feuern die Spekulationen an.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Nachdem Thrustmaster mit neuen Produkten zuletzt die Schlagzeilen bestimmte, scheint Logitech nachzuziehen, um in der Simracing-Szene präsent zu bleiben.

Was könnte Logitech planen?

Offiziell ist nichts bekannt. In der Community kursieren aber mehrere Theorien:

Ein neues High-End-Lenkrad als Nachfolger oder Ergänzung zur PRO-Serie

Erweiterungen wie Pedale oder ein neuer Shifter

Eine zentrale Hardware-Komponente, die die bestehende Peripherie sinnvoll ergänzt

Die Positionierung zwischen Logitech G923 und G PRO im Teaserbild lässt vermuten, dass es sich nicht um ein simples Add-on, sondern eher um ein Kernstück der Racing-Peripherie handeln könnte.

Logitech und die Simracing-Zielgruppe

In den letzten Jahren hat Logitech mit seiner TrueForce-Technologie und der Einführung der PRO-Serie klar gemacht, dass man ambitionierte Simracer im Blick hat. Während das G923 noch stark die breite Masse bedient, richtet sich das PRO-Lenkrad an Enthusiasten, die mehr Präzision und immersives Feedback erwarten.

Der neue Teaser deutet darauf hin, dass Logitech diesen Weg konsequent weitergeht – raus aus dem „Casual-Bereich“, hin zu Hardware, die auch im Semi-Profi-Umfeld bestehen kann.

Am 17. September will Logitech die Katze aus dem Sack lassen. Für Simracing-Fans dürfte sich das Warten aber lohnen, denn die Anzeichen sprechen für ein Produkt, das die Lücke zwischen Mainstream und Profi-Setup schließen könnte.

Logitech weiß zudem, dass Thrustmaster zuletzt Druck gemacht hat. Wer jetzt im Simracing-Markt mithalten will, muss liefern. Der Teaser ist clever gesetzt – die Frage ist nur, ob die Enthüllung die Erwartungen erfüllt.