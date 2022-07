Lollipop Chainsaw Remake wird kein komplett neues Spiel, versichert man

Mit der Ankündigung des Lollipop Chainsaw Remake bestätigte Dragami Games auch, dass man einige Änderungen daran vornehmen wird. Für ein Remake können diese durchaus drastisch ausfallen, im Fall von Lollipop Chainsaw wird es jedoch kein komplett neues Spiel.

Das versichert der President von Dragami Games, Yoshimi Yasuda, die das Spiel mit den Änderungen lediglich zugänglicher machen möchten. Auch Lizenzgründe spielen aufgrund der Musik eine Rolle. Wenn man es genauer einordnen würde, versucht man das Remake so nahe wie möglich an einem Remaster zu halten. Die Story etc. wird jedoch nicht verändert.

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass es Spekulationen gegeben hat, dass das Remake die Geschichte ändern wird. Wir glauben, dass die Geschichte von Lollipop Chainsaw ein großer Teil dessen ist, was Fans am Originalspiel lieben, und wir, die Entwickler, denken genauso. Daher wird die Geschichte im Remake nicht verändert.“

Lollipop Chainsaw Remake

Grafische Modernisierung

Auf der grafischen Seite brauchen sich die Fans von Lollipop Chainsaw ebenfalls keine Sorgen machen, dass man mit dem Remake auf einen völlig neuen Look setzt. Hier kommen lediglich modernere Cel-Shading Techniken zum Einsatz.

„Die Erwähnung, dass das Spiel realistischer aussehen wird, sollte sich darauf beziehen, wie wir die fortschrittliche Rendering-Technologie nutzen werden, die in aktuellen Spielekonsolen verfügbar ist. Wir möchten Julias Design nicht ändern, und die Annahme, dass wir dies tun möchten, ist unbegründet. Wir waren diejenigen, die vor 10 Jahren Julias Modelldaten nach großem Trial-and-Error erstellt haben, und fühlen uns ihr mehr verbunden als allen anderen.“

Abschließend wird auch das Thema Zensur angesprochen, zu dem man noch keine finalen Aussagen treffen kann. Hier steht man mit den Plattform-Anbietern in Kontakt, mit dem Ziel, ebenfalls so nahe wie möglich an der Originalversion zu bleiben.

Das Lollipop Chainsaw Remake erscheint 2023.