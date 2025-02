Lollipop Chainsaw RePOP: Fotomodus, „Gothic-Outfit“ und weiteren Verbesserungen

Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Switch werden in Kürze nachgereicht. Spieler, die diese Konsolen besitzen, können sich darauf freuen, ebenfalls von den neuen Funktionen zu profitieren, sobald die Updates bereitgestellt sind.

Der neu hinzugefügte Fotomodus ist ein Highlight für alle, die den bizarren Charme des Spiels in vollen Zügen genießen möchten. Mit diesem Feature können Spieler jederzeit während des Spiels die Kamera frei bewegen und detaillierte Aufnahmen von der actionreichen Welt und ihren liebenswert übertriebenen Charakteren machen. Der Fotomodus lässt sich bequem über die Hilfetasten (Ansichtstaste, Touchpad-Taste oder -Taste) aufrufen und bietet eine Vielzahl an Anpassungsoptionen, um das perfekte Bild zu schießen.

What do you think?