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London in Schutt und Asche: Tides of Annihilation feiert Europapremiere auf der Gamescom 2026

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Tides Of Annihilation Gameplay

Tides of Annihilation feiert Europapremiere auf der Gamescom 2026. Holt euch alle Infos zum ONL-Trailer und der spielbaren Demo in Halle 6!

Das Singleplayer-Action-Adventure „Tides of Annihilation“ lässt euch das zerstörte London erstmals selbst anspielen. Entwickler Eclipse Glow Games bringt die spielbare Demo nach Köln und packt einen neuen Trailer in die Opening Night Live.

Gwendolyns Rachefeldzug wird endlich spielbar

Ihr findet den Stand in Halle 6 (B-050). Hier könnt ihr zum ersten Mal in Europa selbst das Gamepad in die Hand nehmen. Es geht direkt hinein in die Ruinen einer von einer außerweltlichen Invasion zerrissenen Metropole. Ihr steuert Gwendolyn, die ihre Schwester retten will und sich dafür durch das nebelverhangene London und das mythische Reich Avalon kämpft. Eine Reise zwischen zwei Welten. Klingt ambitioniert.

Die Entwickler nutzen die ganz große Bühne. Neben der Demostation in der Messehalle ist das Spiel offizieller Teil der Gamescom Opening Night Live 2026. Ein neuer Trailer ist fest für die Eröffnungsshow eingeplant. Das zeigt, dass das Studio volles Vertrauen in sein Projekt hat.

Das Gameplay muss jetzt liefern. Schickes Artdesign und bekannte, aber völlig entstellte Londoner Wahrzeichen im Hintergrund machen auf Screenshots einiges her. Doch am Ende entscheidet das Kampfsystem, wie sich Gwendolyns neu entdeckte Kräfte anfühlen. Auf der Gamescom wird sich zeigen, ob die Mischung aus moderner Trümmerlandschaft und Mythologie spielerisch zündet.

Das Action-Adventure erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC. Wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr den Titel ab sofort auf eure Wishlists packen. Wer in Köln anspielen will, findet alle Details zur Anmeldung auf der offiziellen Website des Studios oder deren X-Kanal.

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Skeptisch, aber verdammt neugierig

Die Prämisse von „Tides of Annihilation“ ist stark. Der Kontrast zwischen dem verfallenen, modernen London und der mythischen Welt Avalon hat Potenzial. Dass sich Eclipse Glow Games dem direkten Feedback der Spieler stellt, ist ein hervorragendes Zeichen. Wer spielbare Demos auf eine Messe mitbringt, hat meistens nichts zu verbergen. Trotzdem müssen Grafik und Kampfsystem den Hype vor Ort erst rechtfertigen.

Was haltet ihr vom Szenario? Reizt euch der Mix aus Postapokalypse und Avalon-Mythologie, oder habt ihr langsam genug von zerstörten Großstädten?

Gta Pre Order Release
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