London wird zum Minecraft-Paradies: Immersives Erlebnis startet im April

Dass Minecraft längst über das klassische Gaming hinausgewachsen ist, zeigt sich nicht nur in diesem Event. Letztes Jahr sicherte sich Merlin Entertainments, Betreiber von Alton Towers, Peppa Pig World, Madame Tussauds und Legoland, die weltweiten Themenparkrechte für Minecraft. Könnte das also der erste Schritt zu einem eigenen Minecraft-Freizeitpark sein? Die Community darf gespannt sein.

Nach dem erfolgreichen Debüt in Dallas, Texas, setzt Mojang Studios seine immersive Tour nun in London fort. Kayleen Walters, Leiterin der Franchise-Entwicklung bei Mojang, erklärt: „Wir freuen uns riesig, unsere erste immersive Minecraft Experience nach London zu bringen. Es ist uns wichtig, unserer Community neue Wege zu bieten, Minecraft innerhalb und außerhalb des Spiels zu erleben.“

Die Tickets für das Event starten preislich bei 20 £ für Kinder, während Erwachsene ab 16 Jahren 24 £ zahlen. Eine Warteliste ist bereits geöffnet , um sich frühzeitig einen Platz zu sichern. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar, während der offizielle Ticketverkauf am 14. Februar startet.

Das Erlebnis führt die Besucher durch eine 45-minütige Attraktion, in der sie mit zwei originellen Charakteren – Tobin und Dayo – zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Orb of Interaction, ein interaktives, leuchtendes Handgerät, das als Schlüssel zur Welt von Minecraft dient. Damit können die Teilnehmer verschiedene Räume betreten, Herausforderungen meistern und die immersive Umgebung aktiv beeinflussen.

Nach Tomb Raider ( unser Review ) wird London zum Minecraft-Paradies, wo im April ein immersives Erlebnis startet. Mit der Eröffnung von Minecraft Experience: Villager Rescue am 4. April in Canada Water dürfen sich Besucher auf eine interaktive Reise durch die Klötzenwelt freuen. Pünktlich zum Kinostart von A Minecraft Movie können Teilnehmer in die pixelige Dimension eintauchen und ihre eigenen Abenteuer erleben.

