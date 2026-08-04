Lord of the Rings: War in the North kehrt offenbar als Legacy Edition zurück

Ein neuer Datenbankeintrag auf SteamDB deutet eine grundlegend überarbeitete Version von „Lord of the Rings: War in the North“ unter dem Label „Legacy Edition“ an. Warner Bros. Games plant offenbar das 2019 aus den Stores entfernte Action-RPG in Bälde neu aufzulegen.

Auf SteamDB existiert seit Juli 2026 eine neue App-ID namens The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition. Die Daten zeigen konkrete technische Änderungen gegenüber der Originalfassung von 2011. Die Installationsgröße wächst von ehemals 7,2 Gigabyte auf 21,38 Gigabyte. Das spricht für hochauflösende Texturpakete, unkomprimiertes Videomaterial oder erweiterte Sprachdateien.

Der Executable-Dateiname lautet weiterhin witn.exe, basiert nun aber auf einer 64-Bit-Architektur statt der veralteten 32-Bit-Struktur. Es handelt sich demnach wahrscheinlich um ein klassisches Remaster und kein vollständiges Remake.

Aspyr liefert die technische Modernisierung

Die Pfadangaben der Cloud-Speicherstände verweisen direkt auf den Entwickler Aspyr Media. Das Studio hat sich auf die Portierung und Modernisierung älterer Titel spezialisiert. Zudem ist das Epic Online Services SDK im Build integriert, was modernisierte Multiplayer-Schnittstellen und Crossplay-Optionen signalisiert.

Das von Snowblind Studios entwickelte Spiel flog 2019 aufgrund ausgelaufener Musik- und Lizenzrechte aus den digitalen Verkaufsregalen. Wer den Titel nicht bereits in der Bibliothek besaß, schaute in den vergangenen sieben Jahren in die Röhre.

Technik der 7. Konsolengeneration trifft auf 64-Bit

Das Original litt unter typischen Altlasten der PS3- und Xbox-360-Ära. Physikberechnungen waren fest an die Bildrate gekoppelt. Speicherprobleme führten auf modernen Windows-Systemen regelmäßig zu Abstürzen.

Eine reine 64-Bit-Exe behebt diese Speicherlimits. Stabilität steigt. Das Entfernen der 32-Bit-Grenze erlaubt flüssige Bildraten jenseits der damaligen 30-FPS-Arretierung. Die Einbindung moderner Netzwerklayer ersetzt die abgestellten Games for Windows Live-Überbleibsel. Der Koop-Modus läuft damit wieder nativ.

Ein technischer Pflichtdienst. „Lord of the Rings: War in the North“ war nie ein Meisterwerk, bot aber grundsolide Hack-and-Slay-Mechaniken im Drei-Spieler-Koop. Die Legacy Edition repariert offenbar die Lauffähigkeit auf moderner Hardware und macht ein verschollenes Lizenzspiel wieder legal kaufbar. Wer das Original besitzt, braucht das Upgrade nur bei deutlichen Grafikanpassungen. Für alle anderen ist es die einzige saubere Option auf dem PC.