Lords of the Fallen II zeigt erste Gameplay-Eindrücke

CI Games hat im Rahmen der Game Awards 2025 einen ersten Gameplay-Trailer zu Lords of the Fallen II veröffentlicht, und der gibt einen intensiven Vorgeschmack auf das, was Fans des Soulslike-Genres erwartet.

Mit einem Cover von „It’s a Sin“ der Band Ghost untermalt, zeigt der Trailer brutale Kämpfe gegen eine Vielzahl gewaltiger Gegner in einer Welt, die zwischen zwei Reichen oszilliert. Entwickelt mit der Unreal Engine 5, erscheint Lords of the Fallen II 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Neue Mechaniken und noch härtere Kämpfe

Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle des Lampenträgers, der sich 1.000 Jahre nach dem Niedergang des dunklen Gottes Adyr den Mächten des Umbral-Reichs entgegenstellt. Das Kampfsystem wurde überarbeitet: Verstümmelungen, neue Hinrichtungen und flüssigere Bewegungen sollen jede Begegnung zu einer Herausforderung machen. Besonders auffällig sind die ersten Bosskämpfe, darunter der metallummantelte Hüter mit seinem Kettenschwert, der mysteriöse Koydreth und der mächtige Drache Lingao, der Wind und Blitz einsetzt.

Die Kombination aus Einzelspieler, Koop-Modus und optionalem PvP sorgt dafür, dass jede Spielweise ihre eigenen taktischen Anforderungen stellt. Game Director James Lowe betont: „Wir haben das Spiel konsequent aus Sicht der Spieler entwickelt. Schnellere, brutalere Kämpfe, mehr Gegnerarten und eindrucksvolle Bosskämpfe stehen im Fokus – und das ist nur der Anfang.“

Was bedeutet das für die Spieler?

Für Fans von Soulslike-Spielen bietet Lords of the Fallen II nicht nur eine vertraute, fordernde Spielmechanik, sondern auch eine erweiterte Welt, die in beiden Reichen neue Geheimnisse birgt. Wer schon den Vorgänger mochte, kann sich auf deutlich komplexere Gegnerbegegnungen und ein intensiveres Kampferlebnis einstellen. Die Entscheidung, das Spiel auf mehrere Plattformen zu bringen und zusätzlich Koop-Optionen anzubieten, könnte außerdem für neue taktische Dynamiken sorgen – sei es im Solo-Run oder zusammen mit Freunden.

Für alle, die noch unsicher sind, lohnt sich ein Blick auf den Trailer: Ein erster Eindruck von den dynamischen Kämpfen und den visuellen Highlights gibt bereits eine gute Vorstellung davon, wohin die Reise geht.

Lords of the Fallen II wird 2026 erscheinen. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann es bereits auf die Wunschliste setzen. Für das original Lords of the Fallen ist zudem das Update 2.5 verfügbar.