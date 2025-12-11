Lords of the Fallen: Update 2.5 bringt Veteran Mode, härtere Bosse und das finale Kapitel

Lords of the Fallen verabschiedet sich mit einem Update, das sich eher wie ein letztes Statement an die Community anfühlt als wie eine Routine-Patchnote. Version 2.5 ist ab sofort verfügbar und setzt nach über 70 Updates den Schlusspunkt unter ein Soulslike, das sich in den vergangenen Monaten sichtbar weiterentwickelt hat. Mournstead wird noch einmal richtig gefährlich.

Härtere Kämpfe, die tatsächlich etwas verändern

Hexworks hat die Boss- und Gegnerschlachten grundlegend überarbeitet, nicht nur in einem neuen Modus, sondern auch in der klassischen Version des Spiels. Die Gegner agieren aggressiver, berechnen ihre Positionen schneller und brechen ihre Attacken weniger vorhersehbar ab. Dadurch fühlen sich manche Begegnungen so an, als würde man sie zum ersten Mal spielen.

Die KI zieht schneller nach, wenn Spieler Lücken im Moveset ausnutzen. Alte „Sichere Zonen“ existieren so kaum noch. Damit rückt Lords of the Fallen spielmechanisch dichter an moderne Soulslikes heran, die auf dynamische Anpassung setzen, statt reine Zahlenwerte hochzuschrauben.

Veteran Mode: Für alle, die Mournstead auswendig kennen

Der neue Veteranen-Modus richtet sich an Spieler, die das Spiel bereits gemeistert haben und eine echte Eskalation suchen. Hier ändern sich nicht nur Geschwindigkeiten oder Schadenswerte. Hexworks hat Attack Patterns erweitert, Übergänge beschleunigt und die Eröffnungsfenster mancher Bosse komplett neu gesetzt.

Das Ergebnis ist ein Modus, der Veteranen wirklich prüft, statt sie nur länger am Leben festzunageln. Wer sich durchbeißt, erhält mit der Veteran of the Veil-Rüstung ein neues Set, das durch erhöhte Item-Drop-Chancen auch spielerisch spürbare Vorteile bietet.

Überarbeitete Bosswaffen und ein finales Gefühl

Einige ikonische Bosswaffen haben neue Signature-Angriffe erhalten, die ihren Stil klarer definieren. Für Spieler, die viel experimentieren und gerne verschiedene Builds austesten, ist das noch einmal ein subtiler Schub an Vielfalt.

Mit Update 2.5 endet die kontinuierliche Weiterentwicklung offiziell. CI Games nennt es „das definitive finale Update“. Ob es wirklich das letzte Wort ist, wird sich zeigen – ein Soulslike wie dieses lebt schließlich von seiner Community. Vielleicht ist das hier also eher ein Kapitelende als ein echter Schlussstrich.

Reicht dieser finale Patch, um Lords of the Fallen langfristig im Gespräch zu halten, oder kommt er für viele Spieler zu spät?