Lost Between Worlds – Neues Far Cry 6-Kapitel jetzt erhältlich

Ubisoft hat das neueste Kapitel in Far Cry 6 veröffentlicht, das die Spieler in ein spannendes und neues Abenteuer von Dani Rojas wirft. In Lost Between Worlds finden sich diese in einer zersplitterten Version von Yara wieder.

Lost Between Worlds bietet einen actiongeladenen Kampf mit tödlichen kristallinen Gegnern, einer Vielzahl von einzigartigen Gameplay-Herausforderungen mit erstaunlichen übernatürlichen Hindernissen und mehreren Entscheidungsmöglichkeiten. Hier wird der Verstand auf die Probe und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, um den Tod zu überwinden – oder für alle Zeit verloren zu sein.

​Nach der Erkundung einer mysteriösen Meteoriteneinschlagstelle findet sich Dani in einem verzerrten Raum zwischen den Welten wieder, begleitet von einer nicht-körperlichen Lebensform namens Fai. Spieler müssen Fais kaputtes Raumschiff reparieren, indem sie fünf verlorene Splitter einsammeln, von denen jeder Danis allgemeine Überlebenswerte erhöht und die Möglichkeit zur Flucht ein Stück näher bringt.

Lost Between Worlds



Dazu muss man sich auf seine Guerilla-Fähigkeiten verlassen, um durch 15 einzigartige und herausfordernde Prüfungen, die sogenannten Rifts, zu navigieren. Diese müssen mithilfe des taktischen Chromatic Combat-Systems bewältigt werden, während man gleichzeitig nach dem Weg zu den Ausgangsportalen sucht. Zudem warten auch noch die hinter jeder Ecke lauernden Shardfaces, humanoide und tierische kristalline Feinde, die ebenfalls besiegt werden müssen.

In jedem einzelnen Rift, wie zum Beispiel einer zerbrochenen Festung am Himmel oder einer Unterwasser-Version von Esperanza voller tödlicher Fallen, treffen Spielende auf unterschiedliche Gefahren und jenseitige Hindernisse. Die Annäherungsweise kann bei jedem Rift frei entschieden werden und auf dem Weg können mächtige Waffen sowie Werkzeuge entdeckt werden. Zudem erhalten Spieler die Möglichkeit, Energiefragmente, sogenannte Glints, zu sammeln, die in der Gegend verstreut sind. Diese ermöglichen die Wiederbelebung eines Rifts und gewähren einen erneuten Versuch, sich dem Rift anders zu nähern, falls dies nötig sein sollte.

Mit mehreren verzweigten Pfaden, plattformbasierter Erkundung und intensiver Action müssen man verschiedene Fähigkeiten einsetzen, um diese verdrehte Welt zu erobern. Nach Abschluss der Missionen erhalten Spieler Fais mächtige Ausrüstung und können sie zu Yara zurückbringen, um sich im Kampf gegen das Regime einen ätherischen Vorteil zu verschaffen.

Lost Between Worlds ist ab sofort einzeln oder als Teil des Upgrade Passes erhältlich.