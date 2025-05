Lost in Random: The Eternal Die bringt im Juni das Chaos zurück

Würfeln, kämpfen, hoffen – und verlieren. Oder gewinnen. Wer weiß das schon? In Lost in Random: The Eternal Die, der Fortsetzung des skurrilen Roguelite-Abenteuers von Thunderful Games und Stormteller Games, ist das Schicksal erneut eine Frage des Zufalls. Ab dem 17. Juni 2025 stürzt sich die verlorene Königin Aleksandra zusammen mit ihrem knurrigen Würfelgefährten Fortune in einen neuen Alptraum aus verzerrten Brettspielregeln und finsteren Kreaturen – und Vorbesteller dürfen sogar schon ab dem 13. Juni loslegen.

Lost in Random: The Eternal Die verspricht noch mehr Wahnsinn, Strategie und Tim-Burton-eske Albtraumwelten als sein Vorgänger. Die digitale Standard Edition und die Premium Edition sind ab sofort mit Frühbucherrabatt vorbestellbar – Switch-Spieler bekommen allerdings nur Letztere. Dafür gibt es ein digitales Artbook, einen Soundtrack und kosmetischen Firlefanz obendrauf.

Und der Clou: Wer The Eternal Die über den Game Pass zockt, kann das Premium-Upgrade für nur 3,59 Euro freischalten. Ein fairer Deal – oder ein faules Ei? Das weiß wohl nur der Würfel.

Ein Brettspiel aus der Hölle

In der düsteren Welt von Random zählt jeder Zug – aber keiner ist sicher. Die Gegner? Monströse Schachfiguren, absurde Bossgegner, lebendige Labyrinthe. Die Level? Vier zufällig generierte Welten voller Geheimnisse und tödlicher Herausforderungen. Und das Gameplay? Eine waghalsige Mischung aus Echtzeit-Action, taktischen Karteneinsätzen und unberechenbaren Würfelergebnissen.

Mit über 100 kombinierbaren Relikten, vier einzigartigen Waffen und über 30 Gegnertypen entsteht ein taktischer Tanz auf dem Vulkan – bei dem der Würfel nicht nur dein Freund, sondern auch dein Schicksal ist.

Eine Geschichte wie aus einem Albtraum

Was Lost in Random: The Eternal Die wirklich besonders macht, ist seine Welt: düster, verschroben, wunderschön animiert – und voll vertont. Die Geschichte rund um Aleksandras verzweifelten Kampf gegen Mare, den Ritter im Schwarzen Würfel, verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Wahnsinn, Widerstand und Wahrscheinlichkeiten.

Wer also auf finstere Märchen, kreatives Spieldesign und eine Prise Chaos steht, sollte sich den 17. Juni vormerken. Oder den 13., wenn man dem Zufall etwas vorgreifen will.