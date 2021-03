Lost Judgment – Möglicher Nachfolger gesichtet

SEGA arbeitet womöglich an einem Nachfolger von Judgment, zu dem jetzt eine Markenschutzeintrag aufgetaucht ist.

So wurden von SEGA gleich mehrere neue Namen geschützt, darunter Lost Judgment, was möglich auf ein weiteres Spiel des Yakuza-Spin-Off schließen lässt. Neben Lost Judgment wurden außerdem die Namen Horia Tale und Sega Music gesichtet.

Judgment war zuletzt ein beachtlicher Erfolg für den Publisher, das nach Angaben von SEGA die eigenen Erwartungen in westlichen Regionen übertroffen hat. In Kürze erscheint daher noch eine dedizierte Version für PS5, Xbox Series und Stadia. Dass sich ein Nachfolger bereits in Arbeit befindet, ist nicht auszuschließen.

SEGA sagte dazu auch kürzlich:

„Wir als Team möchten gerne an weiteren Spielen der Judgment-Serie arbeiten.“

Über Judgement

Judgment lässt euch in die Rolle von von Takayuki Yagami schlüpfen, einem in Ungnade gefallenen Anwalt, der zum rauen Privatdetektiv wurde, als er das Geheimnis hinter einer grausigen Serie von Morden aufdeckt. Zusammen mit seinem Partner, Ex-Yazuka Masaharu Kaito, muss sich Yagami seinen Weg durch Kamurochos kriminellen Untergrund bahnen, um die Wahrheit zu enträtseln – so schmerzhaft es auch sein mag.