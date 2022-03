Lost Judgment: The Kaito Files

SEGA hat den neuen Story-DLC The Kaito Files für Lost Judgment angekündigt, der in diesem März erscheint. Dieser umfasst 4 Kapitel und damit noch einmal etliche Stunden Spielzeit.

In The Kaito Files übernimmt man die Rolle von Masaharu Kaito, der an der Spitze der Yagami Detective Agency steht. Dieser übernimmt einen neuen Fall, der die losen Enden seiner Vergangenheit zusammenführt. Kaito bringt dazu seine eigenen Primal Focus-Detektivtechniken und zwei Kampfstile mit, um neue Gegner herauszufordern und den Fall mit dem unverwechselbaren Kaito-Style zu lösen.

Dabei begibt man sich unerwartet auf die Suche nach seiner alten Flamme Mikiko. Unterwegs trifft Kaito auf den Teenager Jun, der behauptet, ihr Sohn zu sein. Daher versuchen sie gemeinsam, die Wahrheit hinter Mikikos Verschwinden aufzudecken.

Kaito steht damit am Scheideweg zwischen Vergangenheit und Gegenwart, während er es mit einem Syndikat zu tun hat, das mit Kamurochos kriminellem Untergrund verbunden ist. Aber warum haben sich Kaito und Mikiko getrennt, und was haben die Gangster mit ihr zu tun?

Zu den wesentlichsten Features gehören hier:

Eine andere Seite der Geschichte: Brandneue Bosse mit Kaitos einzigartigem Kampfstil herausfordern, Kamurocho nach neuen Sammelobjekten durchkämmen und in Kaitos Vergangenheit eintauchen in dieser großen Erweiterung, die sich über vier Kapitel erstreckt.

Die Bestie der Straße: Unverschämt, frech und immer bombastisch – Kaito ist zuverlässig in jedem Kampf, bei jeder Verfolgungsjagd und jedem Shake-Down. Mit Kaitos aggressivem Bruiser-Kampfstil den Beast-Modus aktivieren oder mit seinem Tank-Kampfstil in die Defensive gehen

Unverschämt, frech und immer bombastisch – Kaito ist zuverlässig in jedem Kampf, bei jeder Verfolgungsjagd und jedem Shake-Down. Mit Kaitos aggressivem Bruiser-Kampfstil den Beast-Modus aktivieren oder mit seinem Tank-Kampfstil in die Defensive gehen Dem Bauchgefühl vertrauen: Yagamis ausgefallene Gadgets sind hier nicht nötig – Kaito hat seine unfehlbare Spürnase. Dank Kaitos Primal Focus kann er buchstäblich Hinweise erschnüffeln, Verdächtige identifizieren und den Fall mit seinen Instinkten lösen.

Lost Judgment: The Kaito Files erscheint am 28. März 2022.